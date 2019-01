L'Ajuntament de Barcelona creu que la mort a trets d'una gossa va ser una actuació «defensiva i proporcional»

El comissionat de Seguretat de Barcelona, ​​Amadeu Recasens, ha assegurat aquest dimecres que l'actuació de la Guàrdia Urbana durant la qual un agent de la Guàrdia Urbana va matar una gossa, Sota, d'un tret va ser "defensiva i proporcional", després que s'hagin investigat els fets. Recasens ha apuntat que el mateix dia del succés va demanar un expedient per investigar els fets atès que "Barcelona és una ciutat sensible amb els drets dels animals".El comissionat ha recordat que des de l'Ajuntament van fer una petició pública per obtenir imatges i documentació, i ha asseverat que fins al moment la informació que han obtingut mitjançant aquesta petició no contradiu la de la investigació: "No hi ha cap versió diferent de la que tenim en les diligències investigadores ". Just després de la mort de la gossa, el partit animalista Pacma van denunciar que la mort de la gossa estava injustificada, perquè l'animal no havia mostrat un actitud agressiva, i n'hi havia "multitud de testimonis".Per contra, Recasens ha demanat als grups municipals que es fixin en els fets "objectius i provats", i ha criticat que a les xarxes socials i en els mitjans hi hagi moltes objeccions que no es corresponen a la realitat, tot i que ha explicat que esperaran a la resolució judicial definitiva per si apareixen noves proves que contradiguin la versió de la investigació actual. De fet, l'atestat va dir en el seu moment que l' amo del gos el va incitar a atacar l'agent Davant les crítiques dels grups de l'oposició, Recasens ha justificat l'actuació dient que el propietari de la gossa va acabar detingut perquè "li va trencar la cara a un policia", i ha assegurat que la gossa, abans de rebre el tret, havia mossegat al policia i a una altra persona. El Pacma ja va entregar 230.000 firmes a l'Ajuntament per demanar justícia per la gossa , després dels aldarulls que va generar el fet . "Era una gossa potencialment perillosa" ha conclós Recasens.

