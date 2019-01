ERC demana que Grande-Marlaska comparegui al Congrés per les detencions d'alcaldes

Acabamos de pedir la comparecencia del Ministro del Interior Grande-Marlaska por las detenciones/secuestros que la Policía Nacional está llevando a cabo hoy a cargos y activistas antifascistas.



Mientras, el silencio de algunos es atronador. Hasta en Gilead hay más oposición. pic.twitter.com/9TnOHY63jZ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 16 de gener de 2019

Exigim la compareixença del ministre Marlaska perquè expliqui com procedeixen les forces i cossos de seguretat de l'Estat a Catalunya. Les detencions de representants democràtics d'aquest matí no són comprensibles en una democràcia — Lucia Martín (@Lucia___M) 16 de gener de 2019

El grup parlamentari d'ERC al Congrés ha sol·licitat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per donar explicacions sobre les detencions dels alcaldes de la CUP a Verges i Celrà, per un suposat delicte de desordres públics, a càrrec de la policia espanyola. Les detencions les ha practicat la policia en el context d'una investigació judicial, però el jutjat no les ha ordenades.ERC ha registrat la petició de compareixença perquè Grande-Marlaska "informi sobre l'actuació policial en la detenció de ciutadans independentistes a Girona, entre les quals les de dos càrrecs públics".La petició de compareixença l'ha divulgat el diputat d'ERC Gabriel Rufián, que s'ha referit a les detencions com a "segrestos". També parla del "silenci" d'alguns, sense citar noms.Poc després, la coportaveu d'En Comú Podem al Congrés, Lucia Martín, ha fet una altra piulada en què demana la compareixença del ministre, i denuncia que "les detencions de representants democràtics d'aquest matí no són comprensibles en una democràcia".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)