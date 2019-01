Albiol comença la campanya a Badalona buscant el cos a cos amb la CUP

"Albiol o vuelve la CUP". Aquest és el lema de la precampanya del Partit Popular a Badalona, amb clares reminiscències d'aquell "Si tu no vas, ells tornen" del PSC. Xavier García Albiol ha presentat aquest dimecres el cartell i ha assegurat que "Badalona ha d'optar en les properes municipals entre dos models", el que representa la CUP, que és un model de retrocés, i el que representa ell i el PP, que és un model de "progrés" per la ciutat.Albiol busca el cos a cos amb la CUP. Ha afirmat que competiran molts partits però que només compten els dos models en joc, donant per fet que votar els altres "és votar indirectament per la CUP". L'exalcalde -que va governar la ciutat entre el 2011 i el 2015- ha acusat l'exalcaldessa Dolors Sabater d'haver incrementat la inseguretat i els pisos patera a la ciutat: "Han reduït en 70 places el cos d'agents de la guàrida urbana". Una guàrdia urbana que, si ell recupera l'alcaldia, "tornarà a patrullar pels barris".El PP badaloní té 10 regidors al consistori i en l'entorn d'Albiol estan convençuts que milloraran els resultats. No els preocupa massa la competència de les altres formacions de dretes. Ciutadans només té 1 regidor i al PP creuen que, com a molt, podria incrementar en un regidor més la seva presència. Vox no els fa massa por i consideren molt difícil que pugui entrar al consistori. El mateix Albiol explicava avui que com a candidat cobreix un ventall electoral molt ampli que va dels sectors més espanyolistes del socialisme fins al possible votant de Vox.

