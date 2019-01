Colau visita Forcadell a la presó de Mas Enric

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha visitat aquest dimecres l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la presó de Mas Enric.La visita de Colau a Forcadell arriba després que l'11 de gener l'alcaldessa ja visités els presos polítics al centre penitenciari de Lledoners . Després de visitar Junqueras, Sànchez, Cuixart, Rull, Turull, Forn i Romeva, Colau va anunciar que impulsaria una declaració institucional en contra del judici de l'1-O que s'hauria d'aprovar al ple municipal del 25 de gener.L'alcaldessa va visitar els presos acompanyada del tinent d'alcaldia Jaume Asens i a la sortida de Lledoners va assegurar que judici que el judici "no es produeix en condicions justes i que es basa en acusacions infundades i desproporcionades"."Tant els independentistes com els que no ho som, rebutgem aquesta situació de repressió al marge del debat sobre la qüestió territorial", va argumentar Colau.

