Sánchez, sobre Catalunya: «No hi ha un problema d'independència, sinó de convivència»

Pedro Sánchez ha aprofitat el torn de rèplica per reiterar els arguments del PSOE sobre la qüestió catalana, dirigint-se especialment a la dirigent dels Verds Europeus, Ska Keller. Així, el president espanyol ha insistit que a Catalunya el problema no és la independència, sinó la convivència", i ha recordat que l'independentisme no té majoria social. "Hi ha un 52% dels catalans que no vol la independència, i l'independentisme no pot imposar el seu projecte polític", ha assegurat.El dirigent del PSOE ha admès que a Europa hi ha tensions territorials, però ha diferenciat la qüestió català de moviments independentistes del Veneto, a Itàlia, o de Baviera, a Alemanya, en el fet que a Catalunya "s'ha trencat unilateralment l'Estatut i la Constitució". En qualsevol cas, ha dit que Espanya és un gran país i que el PSOE sempre serà lleial a l'Estat.L'eurodiputat català Ramon Tremosa (ALDE) ha criticat les paraules de Sánchez i ha assegurat que el problema de Catalunya no és de convivència, sinó de "centralisme de Madrid". "Espanya avui es troba més a prop de Turquia que del Regne Unit, on es va permetre un referèndum a Escòcia", ha dit, i ha tornat a defensar la via del diàleg: "En el diàleg ens trobarà".Ska Keller, al seu torn, ha demanat a Sánchez que aposti per la "via política i democràtica" per avançar en la resolució de la qüestió catalana. "Cal un diàleg sincer. Únicament amb diàleg i bona voluntat es podrà avançar cap a la situació que necessita Catalunya, Espanya i Europa", ha dit Keller al Parlament Europeu, després de la intervenció de Sánchez. La dirigent ecologista també ha recordat la situació dels presos i exiliats, i ha recalcat que hi ha líders polítics a la presó per uns motius que no han vist ni Alemanya ni Bèlgica. En aquest moment, diversos eurodiputats han aplaudit. De fet, els presos i exiliats han estat "presents" a l'Eurocambra gràcies a l'acció del grup de diàleg entre Catalunya i la Unió Europea. A banda, Keller ha aplaudit alguns punts del discurs de Sánchez, així com alguna de les seves propostes. "Volem una UE que es preocupi de les qüestions socials", ha coincidit amb el president espanyol, i ha ressaltat també les mesures per combatre el canvi climàtic que ha dut a terme el govern del PSOE, així com la lluita contra la discriminació de les dones.Especialment contundent ha estat l'eurodiputat dels Verds José Bové, que ha començat la seva intervenció recordant la visita que va fer als presos polítics a la presó. "Estan tancats per les seves idees", ha deixat clar. I ha preguntat a Sánchez si Espanya s'unirà a països com Hongria i Polònia, que han estat criticat a l'Eurocambra per les seves polítiques. "Com és possible que dirigents polítics electes i líders de la societat civil estiguin a la presó? No es pot dialogar amb gent a la presó. Alliberi'ls i farà un acte de democràcia", ha reblat.La qüestió catalana ha passat desapercebuda durant la intervenció de Pedro Sánchez, centrada especialment en la vessant social de la Unió Europea. Durant el torn d'intervenció dels grups parlamentaris, però, la qüestió catalana ha ressaltat. Especialment en el cas de Manferd Weber, del Partit Popular Europeu i un dels noms que sonen per substituir Jean Claude Juncker al capdavant de la Comissió Europea.Weber ha demanat a Sánchez que aprovi els pressupostos per aconseguir l'estabilitat que Espanya i Europa necessiten. I en aquest sentit, ha retret al govern espanyol els pactes "amb algunes parts del Congrés". El dirigent popular ha criticat el "nacionalisme" que, al seu parer, representa la qüestió catalana, i ha expressat el seu suport a Sánchez en la defensa de la unitat d'Espanya. "Si ens necessiten, els donarem suport", ha dit.D'altra banda, per part dels socialistes, Udo Bulman ha coincidit amb Weber que cal "evitar els nacionalismes i els extremismes", però la seva recepta és que Europa "es mogui per superar la inacció" . "Els ciutadans volen que ens ocupem de les seves necessitats", ha dit, i ha insistit que no es pot tornar a parlar d'economia "sense tenir en compte la perspectiva humana".

