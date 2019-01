​L'AMI convoca els alcaldes catalans avui a Girona contra les detencions

L’@AMI__cat convoca a tots els alcaldes i alcaldesses catalans a Girona aquest vespre per donar suport als batlles de Verges i Celrà @ignasisabater @danicornella



📍19.30h a la plaça 1 d’Octubre pic.twitter.com/1LETcDmGYS — AMI (@AMI__cat) 16 de gener de 2019

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha convocat tots els alcaldes catalans a concentrar-se aquesta tarda a Girona, per protestar contra les detencions dels alcaldes de Verges, Ignasi Sabater, i de Celrà, Dani Cornellà , tots dos de la CUP, per un suposat delicte de desordres públics relacionat amb l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona l'aniversari de l'1-O.L'AMI ha cridat els alcaldes catalans a concentrar-se a dos quarts de vuit de la tarda en un lloc de nom ben simbòlic: la plaça de l'1 d’Octubre de Girona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)