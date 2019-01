​VÍDEO Javier Tebas confessa a qui votarà a les properes eleccions

A algú li quedava algun dubte? Si és el cas, Javier Tebas els va esvair ahir sense contemplacions: el president de la Lliga de futbol és una persona totalment afí a l’ultradreta.Tebas va reconèixer, en una entrevista a la Cope , que era simpatitzant de Vox, partit d’extrema dreta. “Espanya necessita una alternativa tipus Vox”, va defensar. “S’ha de respectar el que han votat 400.000 andalusos”, va afegir.Preguntat sobre qui votaria, va confessar que si Vox continua en la mateixa línia els hi donaria el seu suport. El locutor va anar més enllà i li va demanar si acceptaria algun càrrec, com ministre o vicepresident, en un hipotètic govern amb Santiago Abascal, i Tebas va dir que no.El vídeo de l’entrevista no té pèrdua. Ni tampoc la cara d’estupefacció de la noia que hi ha al darrere del dirigent a mesura que aquest va contestant les preguntes.

