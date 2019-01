El PP assumeix la presidència d'Andalusia amb la complicitat de Vox

Agradezco a @vox_es su apoyo, fruto del diálogo y del acuerdo. El objetivo común es el cambio de gobierno en Andalucía después de cuatro décadas.#InvestiduraAND. pic.twitter.com/VGuo52MjA9 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 16 de gener de 2019

🏛️🔴 "Solo gracias a los votos de la extrema derecha de Vox, consigue usted la legitimidad para gobernar. Este gobierno de #Andalucía se va a formar porque Vox quiere"



🗣️ @susanadiaz #InvestiduraAnd pic.twitter.com/vXimA5eW3P — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) 16 de gener de 2019

El popular Juanma Moreno és ja oficialment el nou inquilí de San Telmo. La investidura ja es preveia farcida de polèmica. El PP arriba a la presidència d'Andalusia després de 36 anys de govern del PSOE gràcies a un pacte amb Ciutadans, però també a l'imprescindible vot de la ultradreta de Vox. Moreno ha estat ungit president amb milers de dones mobilitzades a Andalusia per reclamar els seus drets davant del perill de veure retrocedir els seus drets.Les protestes, però, no fan més que endurir el discurs del partit de Santiago Abascal, que denuncia que s'està produint "violència i terrorisme de carrer" contra Vox i que ha deixat clar que no pensa renunciar a cap dels seus plantejaments. Aquest partit considera que les protestes són una "rebel·lió finançada" pel PSOE, una acusació que ha estat també avalada pel PP.En la seva primera intervenció al parlament andalús, el representat andalús del partit ultradretà Francisco Serrano ha defensat la formació com d'"extrem sentit comú". El seu objectiu, ha puntualitzat, és "representar espanyols i andalusos que estan fins al capdamunt del llenguatge exclusiu" i els principis dels quals han estat "llençats per la borda per la dictadura ideològica de l'esquerra totalitària".Malgrat que Vox s'ha reiterat en el seu compromís de combat al feminisme, Moreno ha fet una crida a garantir l'estabilitat del seu govern "encapsulant" les discrepàncies i centrant-se en els punts d'acord amb l'extrema dreta. "Estic convençut que són molts per millorar Andalusia", ha assegurat durant el seu discurs d'investidura. De fet, el nou president d'Andalusia no ha dubtat en defensar que cal respectar el vot dels 400.000 andalusos que han apostat per votar la ultradreta. "Com a president defensaré tots els grups que siguin atacats", ha dit Moreno, que en paral·lel ha acusat Pedro Sánchez de pactar amb els independentistes catalans.Sense el vot de la ultadreta, PP i Ciutadans no podrien governar Andalusia. Malgrat aquesta realitat, el partit taronja porta dies fent mans i mànigues per desvincular-se de l'entesa amb Vox. Aquest dimecres, l'andalús Juan Marín, que serà el futur vicepresident, ha tornat a assenyalar que el seu partit només ha fet un pacte amb el PP.Els focus s'han centrat també en la presidenta sortint, Susana Díaz, que ha recriminat a Moreno que hagi necessitat el vot de l'extrema dreta per apoderar-se del govern andalús. Els d'Abascal, ha advertit, "tenen la paella pel mànec". Segons la dirigent socialista, el nou govern suposarà una "involució" perquè té un pacte amb un partit "obertament masclista i negacionista" i que no creu en les autonomies. Ha recordat, a més, la proposta de Vox d'expulsar 52.000 persones migrades. "S'ha anomenat il·legals éssers humans", ha lamentat. En el torn de rèplica, Moreno li ha recriminat que no hagi fet cap tipus d'autocrítica, que li ha tirat encara que Sánchez faci acords amb els independentistes i els "amics d'ETA". De fet, ha burxat en el fet que el propi PSOE està "ensenyant la porta" a Díaz.Podem ha fet una crida a acabar amb el masclisme i el paternalisme. La líder andalusa del partit lila, Teresa Rodríguez, s'ha referit a Abascal com "el nen de les pistoles" i, més de carregar contra un govern que considera que té per objectiu una regressió dels drets de les dones, també ha lamentat que es pretengui beneficiar les rendes altes, que es posi en risc l'autogovern d'Andalusia i que es pretengui eliminar la llei de memòria històrica. "Per a vostès víctimes i botxins són el mateix. Estan vostès pactant amb el franquisme i així no es reconcilia", ha dit Rodríguez adreçant-se al PP.

