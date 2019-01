La CUP denuncia una «operació d'Estat orquestrada» contra l'independentisme popular

La CUP ha posat el crit al cel aquest dimecres, arran de les detencions de com a mínim onze persones que s'han produït a primera hora del matí a les localitats de Celrà i Verges, entre les quals dels seus alcaldes a Verges, Dani Cornellà i Celrà, Ignasi Sabater. Davant d'aquests fets, la diputada anticapitalista Maria Sirvent ha denunciat una "segona causa" judicial contra l'independentisme, i una "operació orquestrada per l'Estat" contra el conjunt de la mobilització popular."És una situació absolutament intolerable", ha assegurat Sirvent, que ha denunciat que les detencions "no són fets aïllats", sinó que formen part de l'estratègia del govern espanyol "contra els drets civils, polítics i socials, i també contra la defensa i l'exercici del dret a l'autodeterminació". En aquest punt, la diputada ha denunciat que es tracta d'una "operació repressiva contra activistes, lluitadors i persones que defensen els drets i les llibertats".Durant la seva intervenció al Parlament, Sirvent ha recordat que sovint es parla només de la causa portada al Tribunal Suprem contra els presos polítics, però s'oblida "aquesta segona causa", especialment "acarnissada" contra els CDR i l'esquerra independentista."Avui el senyor Sánchez, el senyor Marlaska i la senyora Cunillera han enviat encaputxats a detenir activistes, lluitadors i aquells que lluiten per un món més just i millor", ha denunciat la cupaire. Una operació, ha afegit, portada a terme per la Brigada d'Informació de la Policia Nacional, que és la que instrueix el cas, i que "segueix actuant de la mateixa forma que actuava durant el franquisme". De fet, ha indicat, davant d'una imputació per desordres públics, "amb una citació n'hi hagués hagut prou, no calia encaputxats ni detencions".Per això, Sirvent ha volgut deixar molt clares dues coses. En primer lloc, que els independentistes continuaran "alçats i mobilitzats" per la defensa dels drets civils i polítics. I en segon lloc, que la CUP demanarà la compareixença "urgent" de la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, a la comissió d'Interior per exigir-li "explicacions". A més, ha instat la ciutadania a "estar pendent de les pròximes convocatòries".Pel que fa a la situació d'anormalitat al Parlament, on s'han cancel·lat les comissions previstes per aquest dimecres per l'absència dels diputats de la CUP, Junts per Catalunya i ERC en motiu de protesta, Sirvent ha indicat que, arran dels esdeveniments, l'activitat parlamentària "en aquests moments no és prioritària". I també ha afirmat que, mentre es produeixin els judicis, "en aquest país no ha d'existir una situació de normalitat".La portaveu adjunta de Junts per Catalunya, Gemma Geis, ha anunciat que e seu grup parlamentari decidirà si reprèn l'activitat parlamentària o no, en funció de com avancin les detencions. En qualsevol cas, però, ha assegurat que "en cap cas es blanquejarà la repressió que segueix tant viva" a Catalunya. De fet, Geis ha assegurat que no es pot "normalitzar de cap manera la situació", i ha qualificat de greus unes detencions que podien haver estat "perfectament" citacions.Una valoració crítica de la decisió de JxCat, ERC i la CUP és la que han efectuat el PSC i Ciutadans. El portaveu parlamentari adjunt dels socialistes, Ferran Pedret, ha lamentat que els diputats independentistes hagin abandonat les comissions, un fet que comporta la paralització del Parlament i "lesiona el dret d'iniciativa parlamentària". En declaracions als mitjans als passadissos de la cambra catalana, Pedret ha denunciat el "nou retard", que suma feina per als propers dies.Pedret és membre de la Comissió d'Afers Institucionals, que aquest dimecres havia d'abordar el dictamen de la proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. "S'haurà de veure si es possible que s'inclogui el proper ple com estava previst", ha constatat.Per la seva part, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha denunciat que "alguns no volen treballar", malgrat que sí cobrar, i "avui s'han buscat una excusa perfecta". "No sabem què passarà aquesta tarda, perquè en aquest Parlament, els diputats de l'oposició mai sabem si podrem o no treballar, perquè a qui no li agrada treballar ho decideix", ha assegurat. Per això, ha anunciat que presentaran un escrit de queixa davant del president del Parlament, Roger Torrent, "perquè el reglament i el codi de conducta obliga els diputats a assistir a les comissions de les quals en són membres".Pel que fa a les detencions, i en resposta a la decisió presa pels diputats independentistes, ha criticat que prefereixin defensar "aquells polítics que tallen les vies per coaccionar els seus conciutadans".

