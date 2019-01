Vox acusa el PSOE de «finançar una rebel·lió» per les protestes feministes a Andalusia

Francisco Serrano, portaveu de Vox, ha acusat el PSOE andalús de "finançar una rebel·lió" a través de fletar autobusos a les portes del parlament autonòmic destinats a les protestes feministes contra el pacte signat entre l'extrema dreta, Ciutadans i el PP per fer president el popular Juan Manuel Moreno Bonilla. Serrano ha destinat la intervenció a carregar contra les polítiques feministes "subvencionades" i a desgranar l'ideari ultra de la formació, que ha volgut definir com a "eina democràtica".Ha estat especialment dur contra "l'esquerra totalitària", i s'ha negat a parlar d'andalusos i andaluses perquè la ciutadania -segons ell- "està fins als nassos del llenguatge inclusiu". Ha definit Vox com un partit "d'extrem sentit comú" i s'ha atorgat bona part de la responsabilitat a l'hora de fer caure el "règim socialista". Els dotze vots ultres són decisius perquè Moreno Bonilla assumeixi el càrrec i es converteixi en el primer president andalús que no prové de les files del PSOE."Nosaltres estem a favor de les llibertats individuals i rebutgem qualsevol tipus de dictadura, sigui d'esquerres o de dretes", ha sentenciat Serrano, per a qui en l'esquerra hi ha "nous feixistes disfressats de demòcrates" que ja no enganyen a gairebé ningú amb seus "actituds antidemocràtiques i sectàries". "Diuen que el reflex som nosaltres, però ells són Dorian Gray, i el retrat que diuen odiar és el d'ells mateixos", ha dit.En relació amb la igualtat i la lluita contra la violència masclista, Serrano ha indicat que milers d'andalusos estan "farts d'imposicions ideològiques en matèria de gènere", i ha volgut deixar clar que la seva formació creu en la igualtat i està en contra de qualsevol tipus de violència en l'àmbit familiar, perquè les víctimes poden ser dones, homes, ancians, homosexuals i lesbianes."Volem que no s'enganyi més a les dones", ha assenyalat el portaveu de Vox, que ha afegit que hi ha d'haver una defensa eficaç dels que pateixen la violència, davant de les "suculentes subvencions i ajudes" que s'han atorgat a organitzacions feministes "que no han tingut mai una fiscalització".

