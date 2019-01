Joves Gitanos de Gràcia: «No serem mai on hi hagi Valls perquè rebutgem el racisme»

L'Associació Joves Gitanos de Gràcia ha deixat clara la seva opinió envers el candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls. "No serem on sigui ell perquè rebutgem el racisme", assegura el president de l'entitat, Ricard Valentí, en declaracions a, l'endemà que Valls participés en un dinar amb entitats gracienques.Després que el regidor d'ERC Jordi Coronas assegurés a través de Twitter que l'associació havia declinat la proposta de mantenir una reunió de Valls, Valentí assegura que el candidat de Ciutadans no els ha proposat mantenir cap trobada i avança que no acceptaran en cas que ho faci. "Estem en contra de la discriminació", insisteix.En aquest sentit, Valentí aclareix que el rebuig de l'entitat no és contra el partit que representa Valls sinó contra la figura política de l'ex primer ministre francès. "Va expulsar gitanos de França, entre els quals una nena", recorda en referència al cas de Leonarda Dibrani, deportada de França a Kosovo perquè els seus pares no tenien els papers de residència en regla.Valentí ha fet aquestes valoracions després que Valls assistís ahir a un dinar amb entitats gracienques i assegura que l'associació mantindrà el rebuig a la presència del candidat al barri.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)