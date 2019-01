El Segrià acollirà el primer laberint d'oliveres d'Europa

Un empresari promou la creació del primer laberint l'oliveres d'Europa al Mas Janet de Torrebesses (el Segrià), una finca que havia estat propietat d'Emili Pujol i en la qual el músic i pedagog retirava per inspirar-se i poder tocar enmig de la natura. Tot i això, caldrà esperar, al menys, uns tres anys perquè aquest laberint, que comptarà amb més de 5 hectàrees d'extensió, sigui una realitat, després que aquest hivern s'hagin plantat les oliveres que permetran configurar-lo.La proposta s'emmarca en un projecte turístic que vol atreure visitants a la zona vinculant l'oli i la música i aprofitant la relació amb Emili Pujol. El projecte es complementa amb la producció oleícola i la creació de la marca Music Oil. Aquest oli tindrà la particularitat que s'obtindrà amb les olives que creixeran sota la música que acompanyarà la finca durant tot l'any.Una iniciativa privada promou un projecte turístic amb què vol donar valor a la finca Mas Janet, situada al municipi de Torrebesses però a pocs quilòmetres de la Granadella (les Garrigues), localitat on va néixer Emili Pujol.Es tracta d'una explotació que havia estat propietat del reconegut músic, pedagog i compositor, qui va decidir donar-la a la Fundació Aspros. Després d'anys en què la finca ha estat pràcticament abandonada, aquesta entitat social l'ha arrendada a un empresari provinent del sector de la fruita i que ha vist en el turisme rural una alternativa econòmica després de les dificultats que ha viscut el sector fructícola en els darrers anys.Josep Anton Ortiz va rehabilitar el Castell Palau de Torrebesses per convertir-lo en un allotjament rural, que funciona com a tal des del 2015, per atreure visitants a aquest territori, entre les comarques del Segrià i les Garrigues. Un any després hi va sumar la Taverna de la Bruixa, un espai de bar i restauració situat als baixos del mateix edifici que complementa l'allotjament que hi ofereix.Amb la seva aposta per dinamitzar la zona, ara Josep Anton Ortiz es proposa recuperar el Mas Janet amb un projecte turístic que vincula l'oli i la música tot aprofitant la relació que Pujol va tenir amb la finca. La iniciativa és ben vista des dels ajuntaments de Torrebesses i de la Granadella, als quals Ortiz convida a implicar-se en un projecte que ha de servir per difondre i donar a conèixer la figura del músic lleidatà, a més d'atreure visitants al territori.L'explotació compta amb unes 31 hectàrees, la meitat de les quals Ortiz ha plantat amb oliveres. La primera part del projecte serà la producció d'oli d'alta qualitat però amb una component "especial" que donarà un valor afegit al producte. I, és que les olives creixeran entre la música que acompanyarà la finca durant tot l'any a través d'uns altaveus que s'instal·laran a l'explotació en les pròximes setmanes, segons ha explicat a l'ACN.Ortiz ha creat la marca Music Oil amb què vol fer un reconeixent al treball d'aquesta zona i, a la vegada, a la música i a la figura d'Emili Pujol, perquè "d'alguna manera, ell i la seva música estan en aquesta vall", afirma l'empresari. "Aquest oli permetrà gaudir de les sensacions del sabor però que no només seran gustatives sinó que també arribaran a l'ànima", afegeix Ortiz. Aquest hivern ja preveu elaborar les primeres ampolles d'oli de Mas Janet però que serà produït amb les olives de les velles oliveres que ja hi havia a la finca, a l'espera que els arbres joves comencin a donar fruit.

