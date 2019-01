Vila defensa al Suprem que sempre va ser contrari a les estratègies unilaterals

Santi Vila, exconseller d'Empresa i Coneixement, assenyala en l'escrit de defensa enviat al Tribunal Suprem que "fins al final de la carrera política" sempre va ser partidari de "promoure accions polítiques de consens, contràries a estratègies unilaterals". En el text, de nou pàgines, Vila també deixa clar que no va tenir cap intervenció en la tramitació parlamentària de totes les lleis relacionades amb el procés, tenint en compte que era membre del Govern però no ocupava escó de diputat.L'exdirigent del PDECat, que es va donar de baixa el juny de l'any passat , insisteix que en tot moment va apostar pel diàleg. "Això sempre va guiar la seva actuació, amb la creença que tota l'acció política que el Govern estava duent a terme va ser per donar compliment a un compromís adquirit i resposta al sentiment ciutadà existent", assenyala l'escrit de defensa, en el qual consta la visió de Vila segons la qual hi acabaria havent "una solució política dialogada al conflicte sorgit" entre la Generalitat i l'Estat.L'exconseller d'Empresa i Coneixement, que va dimitir el dia abans de la declaració de la independència, indica que els membres del Govern van acordar no "realitzar accions ni contractacions públiques" destinats al referèndum tan bon punt el Tribunal Constitucional (TC) va suspendre la convocatòria de l'1-O. Una convocatòria que portava la signatura de tots els membres de l'executiu, inclosa la de Vila. En el moment de convocar l'1-O, el TC encara no havia suspès la llei del referèndum del 6 de setembre del 2017."L'1-O es va celebrar finalment el referèndum, però no va ser finançat amb diner públic ni amb càrrec a cap partida pressupostària de la Generalitat de Catalunya", recalca l'exconseller, que vol deixar clar que en aquell moment l'administració catalana estava "materialment intervinguda" pel ministeri d'Hisenda. Una de les persones a qui vol citar com a testimoni és Rosa Vidal, interventora de la Generalitat.

Escrit Defensa de Santi Vila by on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)