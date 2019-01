Forcadell defensa que no va participar de les decisions per convocar l'1-O

"Abans abandonaria les seves idees que permetre cap acte violent"

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, sosté en el seu escrit de defensa davant del judici de l'1-O que "mai va participar ni va poder participar en la presa de decisions de convocar un referèndum, ni que tampoc va participar ni va poder participar de cap manera en la direcció, promoció, preparació i/o execució d'aquest referèndum". Assegura, a més, que no va mantenir "cap reunió" els dies previs a l'1-O amb cap membre del Govern i que tampoc va rebre cap document.En el document presentat al Tribunal Suprem, l'advocada Olga Arderiu considera que Forcadell rep un tractament diferent a la de la resta de membres de la mesa del Parlament processats, que seran jutjats finalment al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, és pel seu passat com a presidenta de l'ANC. Forcadell està acusada per rebel·lió mentre que els membres de la mesa ho estan per desobediència. "Haver estat presidenta de l'ANC és l'única diferència entre ella i la resta de processats de la mesa", recull l'escrit. Això, sosté, "no pot ser constitutiu d'un delicte de sedició o de rebel·lió" com se li imputa. Ella, insisteix la defensa, no ha estat "promotora" dels fets de la passada legislatura."No va organitzar ni promoure ni convocar cap acte. Tampoc va arengar en cap moment mobilitzacions violentes i no violentes", recull. Afegeix que tampoc va demanar una mobilització per protegir els centres de votació durant l'1 d'octubre. L'acusació, sosté, és fruit d'una "tergiversació" dels fets ocorreguts a Catalunya i argumenta que "desitjar la independència no és delicte".Forcadell argumenta que la intervenció del Tribunal Constitucional durant la passada legislatura pretenia "prohibir" del debat parlamentari i que ella va actuar per protegir el dret a iniciativa parlamentària i el debat plural a la cambra sempre cenyint-se al reglament del Parlament. Afegeix que no corresponia a la seva figura decidir sobre el contingut de les iniciatives impulsades, sinó sobre la correcció de la forma en què es presentava. Preservar els drets a la llibertat d'expressió i representació política va ser, afirma, les dues motivacions de la seva actuació.La defensa insisteix especialment en què totes les manifestacions convocades han estat de caràcter pacífic i que així ho ha volgut sempre Forcadell. "Abans abandonaria les seves idees que permetre cap acte violent", argumenta. L'absència de violència, insisteix, avala que en cap cas ha estat protagonista d'un delicte de rebel·lió.Pel que fa a la llista de testimonis, Forcadell demana que declarin els expresidents del Parlament Ernest Benach i Núria de Gispert, així com dels exmembres de la mesa processats, Carles Puigdemont i Marta Rovira a través de vídeoconferència. L'expresidenta del Parlament demana declarar en català, com també han demanat altres processats, i que el judici se celebri a Barcelona i no a Madrid.

Escrit de Defensa de Carme ... by on Scribd

