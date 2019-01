FOTOS Un aparatós accident amb quatre vehicles obliga a tallar la Gran Via de Sabadell

Accident a la Gran Via de Sabadell. Foto: Juanma Peláez



Accident a la Gran Via de Sabadell. Foto: Mario Cruella

La Policia Municipal de Sabadell ha hagut de tallar la Gran Via de la ciutat aquest dimecres al matí per un accident múltiple. El sinistre s'ha registrat cap a les 8.45 hores al pont número 6, a l'alçada del carrer Vallcorba, i ha implicat un camió i un turisme.Segons testimonis dels fets, per causes que es desconeixen el camió hauria impactat contra un vehicle, que hauria empès dos cotxes més. Tot i l'estat en què ha quedat algun dels vehicles, l'estat dels ferits és lleu.

