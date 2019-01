Torra mostra solidaritat amb els alcaldes detinguts de Verges i Celrà: «prou de repressió»

Tot el meu suport als alcaldes de Celrà i Verges, @danicornella i @ignasisabater, i a la resta de detinguts per la policia espanyola. Prou repressió. Prou criminalització. Llibertat. https://t.co/yypOgy4Eko — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 16 de enero de 2019

Tota la solidaritat amb els detinguts per la Policia Nacional a Girona, entre ells els alcaldes de Verges @ignasisabater i de Celrà @danicornella. Esperem la seva immediata posada en llibertat. Prou repressió, prou criminalitzar la protesta popular. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 16 de gener de 2019

Amb la informació que es coneix, les detencions d’ @ignasisabater @danicornella i una tercera persona semblen totalment desproporcionades.

Esperem la seva posada en llibertat i exigim la màxima transparència sobre aquesta operació de la Policia Nacional. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 16 de gener de 2019

El dia que es compleixen 15 mesos de presó per a @jcuixart i @jordialapreso, l’Estat torna a mostrar el seu diàleg. Tot el suport! https://t.co/wpwrrjgQ8u — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 16 de enero de 2019

Sembla que ja hi ha 11 detinguts, entre altres de la @cupnacional i també un membre de l’@assemblea de Girona, la repressió vol espantar i desmobilitzar-nos. Sortim al carrer, ara a Girona davant la comissaria PN i aquest vespre tots junts. — Elisenda Paluzie (@epaluzie) 16 de enero de 2019

Al teu costat, alcalde. Avui i sempre. Una abraçada companys de la @cupnacional. Estarem atents a les vostres convocatòries de suport a l’@ignasisabater i de rebuig a la repressió indiscriminada. https://t.co/NSPaBRS1Td — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 16 de enero de 2019

Tota la solidaritat amb en @danicornella i l'@ignasisabater. Aquest matí tenim una nova prova del que és l'Estat. Campen impunes sota l'ordre del "aporellos", i val tot. https://t.co/sGctMTy4LJ — Carles Puigdemont (@KRLS) 16 de enero de 2019

Ja hi tornen. Detencions i repressió per voler-nos aturar i atemorir. No podran! Tot el suport als alcaldes de Verges i Celrà, @ignasisabater i @danicornella, detinguts per la Policia Nacional. Solidaritat i fermesa. La repressió no ens aturatà en el camí de la llibertat. — MartaVilaltaTorres🎗 (@martavilaltat) 16 de enero de 2019

El desordre públic, @interiorgob,

és detenir @ignasisabater,

alcalde de Verges.

De matinada uniformats i de nit incontrolats.

Tota la solidaritat. — David Fernàndez (@HiginiaRoig) 16 de enero de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrat aquest dimecres el seu suport als alcaldes detinguts aquest dimecres per la Policia Nacional, entre els quals hi ha els alcaldes de Verges i Celrà , Ignasi Sabater i Dani Cornellà, respectivament. A través del seu compte de Twitter, Torra ha piulat: "Prou repressió. Prou criminalització. Llibertat", mentre es troba de viatge oficial als Estats Units.El president del Parlament, Roger Torrent, també ha reclamat la "immediata posada en llibertat" dels detinguts. "Prou repressió, prou criminalitzar la protesta popular", ha escrit Torrent en una piulada a les xarxes en traslladar també "solidaritat" als detinguts.També ha mostrat la seva solidaritat amb Ignasi Sabater i Dani Cornellà el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, que considera que amb la informació que es coneix fins ara les detencions dels alcaldes de la CUP de Verges, Ignasi Sabater, i de Celrà, Dani Cornellà, així com dos membres dels CDR semblen "totalment desproporcionades". En un missatge a través del seu compte de Twitter, el vicepresident confia que els posin en llibertat i exigeix la "màxima transparència" sobre l'operació de la policia espanyola per desordres públics."El dia que es compleixen 15 mesos de presó per a Cuixart i Sánchez, l'Estat torna a mostrar el seu diàleg. Tot el suport!", ha dit el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, per la seva part, ha assegurat estar "farta de la impunitat i la repressió d'un Estat autoritari" i ha denunciat que "vol espantar i desmobilitzar" els independentistes, tot cridant a participar de les mobilitzacions de rebuig a la detenció.Mauri, a més, s'ha volgut posar "al costat" dels alcaldes detinguts "avui i sempre" i els ha enviat "una abraçada als companys de la CUP" després de les detencions, tot esperant poder mostrar el "rebuig a la repressió indiscriminada". Des del compte de Twitter d'Òmnium també s'ha denunciat la detenció. "Companyes i companys de la CUP, serem al vostre costat. Tot el suport!", han piulat. Des de l'Assemblea han mostrat també el suport a Sabater i Cornellà, així com a la resta de detinguts, tot demanant "acompanyar-los" en les concentracions de rebuig.L'expresident Carles Puigdemont també ha volgut traslladar el seu suport als detinguts a través d'un contundent tuit contra l'Estat. A més, s'han volgut pronunciar Eulàlia Reguant (CUP), David Fernàndez i Marta Vilalta, entre altres.Els diputats de JxCat, ERC, la CUP i els comuns han marxat de les comissions que aquest matí se celebren al Parlament , en protesta per les detencions dels alcaldes de la CUP de Verges, Ignasi Sabater, i de Celrà, Dani Cornellà, així com dos membres dels CDR. Els diputats dels grups independentistes argumenten que en una situació d'anormalitat democràtica no hi pot haver normalitat parlamentària.

