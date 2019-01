Els diputats sobiranistes planten les comissions en protesta per la detenció dels alcaldes de Verges i Celrà

Els diputats de JxCat, ERC, la CUP i els comuns han marxat de les comissions que aquest matí se celebren al Parlament, en protesta per les detencions dels alcaldes de la CUP de Verges, Ignasi Sabater, i de Celrà, Dani Cornellà , així com dos membres dels CDR. Els diputats dels grups independentistes argumenten que en una situació d'anormalitat democràtica no hi pot haver normalitat parlamentària.La iniciativa dels diputats sobiranistes del Parlament ha obligat a ajornar la reunió de la comissió de Territori, en constatar que no hi havia el quòrum suficient per poder fer les votacions previstes a l'ordre del dia.Pel que fa a la comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, els diputats tenen previst abandonar-la quan acabi la compareixença de la presidenta de l'Associació Ajudam Predegent, Carme Pous.

