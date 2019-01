Tots els partits de Barcelona acorden retirar les distincions a Franco... excepte el PP

Una àmplia majoria dels grups municipals de Barcelona han pactat retirar els honors i les distincions concedides per l'Ajuntament a Francisco Franco i altres autoritats de la dictadura. Barcelona en Comú, ERC, Grup Demòcrata, PSC, CUP i els regidors no adscrits han anunciat avui un acord que no compta amb el suport del PP.En l'anunci de l'acord tampoc hi havia cap representant de Ciutadans i el primer tinent d'alcaldia, Ferardo Pisarello, ha assegurat que el partit de Carina Mejías no donava suport a la propsota. Finalment Ciutadans hi ha votat a favor a la Comissió de Presidència, celebrada després de la presentació del pacte. Fonts municipals confirmen que inicialment el partit no s'havia sumat a la iniciativa.Per la seva banda, el PP ha fet reserva de vot a la comissió i per tant es posicionarà directament quan l'acord se sotmeti a votació el 25 de gener.Pisarello considera que la mesura és una eina contra "la impunitat del terrorisme d'estat" i també per fer un pas més cap a la reparació de les víctimes de la dictadura que, segons defensa, la Transició va impedir.Per Pisarello, l'acord és una iniciativa més en el marc de les polítiques de "desfranquistització" impulsades pel consistori durant aquest mandat. A banda de retirar els honors a Franco també es retiraran les distincions concedides a Luis Carrero Blanco i a Severiano Martínez Anido, governador civil durant la dictadura de Primo de Rivera i responsable de l'assassinat de l'advocat i regidor de Barcelona, Francesc Layret.També es retiraran els honors concedits en el seu moment a la secció femenina de la Falange. La presidenta de l'Amical Ravensbruck, Anna Sallés, ha intervingut en l'acte de presentació de l'acord per celebrar la decisió. "La secció femenina de la Falange representava el model de dona dedicada al marit i als fills", ha afirmat, a banda de recordar la seva relació amb entitats de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista."L'entitat va ser un símbol de la repressió contra les dones des del 1939", ha dit Sallés. En aquest sentit, l'advocada del Centre per la defensa dels drets humans Irídia, Carla Vall, ha recordat que les tesis de la secció femenina de la Falange són defensades actualment per altres actors polítics. "Hem de batallar pels drets de les dones i les persones LGTBI davant l'extrema dreta", ha demanat.Per Vall, el feminisme ha de ser l'eina que ha de permetre convertir les dones en el primer escull del feixisme i ha defensat que l'acord anunciat avui pels partits a Barcelona sigui "el primer de molts més".Un cop aprovada la mesura en comissió, el 25 de gener, coincidint amb el 80è aniversari de l'entrada de les tropes feixistes a la ciutat, el ple aprovarà retirar les distincions i honors a les autoritats franquistes. Tots els grups municipals hi votaran a favor, excepte Ciutadans i el PP.

