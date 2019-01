Sánchez demana fer més proper el projecte europeu com a fre a l'autoritarisme

EN DIRECTO: Sigue el debate sobre el futuro de Europa con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. https://t.co/9Drhn7MCxY — Parlament Europeu (@Europarl_CAT) 16 de gener de 2019

"Perquè Europa protegeixi, cal protegir Europa". Aquesta ha estat la idea central del discurs de Pedro Sánchez aquest matí al Parlament Europeu d'Estrasburg. En una cambra sorprenentment buida, Sánchez ha fet una ferma defensa de la idea d'Europa i ha fet una crida a reconciliar la Unió Europea amb la seva ciutadania per fer front als autoritarismes i als reptes que s'hauran d'afrontar les pròximes dècades.Per protegir Europa, ha explicat Sánchez, "cal avançar cap a una Europa social" que protegeixi els seus ciutadans i recuperi la legitimitat entre la ciutadania. "Per recuperar la legitimitat cal un nou contracte social i fer que la globalització sigui una font d'oportunitats", ha dit el president espanyol. "Cal reforçar la cohesió social i la sostenibilitat de l'estat del benestar. Aquesta és la proposta del govern espanyol", ha reblat.Sánchez ha reivindicat els consensos que genera Europa, malgrat admetre les lògiques diferències que hi ha, fruit de la diversitat. Però davant totes les difucultats -en forma, també d'atemptats terroristes com el viscut fa un mes a Estrasburg-, ha dit el president espanyol, "cal abraçar la bandera d'Europa". "Cal mobilitzar-se per Europa per derrotar qui des de fora i des de dins volen destruir els nostres ideals", ha recalcat Sánchez, que ha fet una defensa dels valors europeus, que combinen ideals i pragmatisme.Per a Sánchez, la Unió Europea ha de proporcionar "arrels i ales" als ciutadans perquè puguin prosperar en un món global. La globalització, de fet, és un dels elements que han castigat els ciutadans, i el president espanyol ha admès que existeix aquest descontentament. és per això que ha fet una crida a "regular aquesta globalització".Sánchez ha situat el debat actual com "una batalla al voltant de les idees, entre involució i progrés". En aquest sentit, ha insistit que no es pot retrocedir i que cal fer que Europa progressi, i ha contraposat aquesta idea a aquells que situen la Unió Europea com una amenaça a les identitats nacionals. "Europa mai no serà una amenaça a l'extraordinària diversitat del nostre país", ha dit, i ha afegit que "no s'és menys espanyol per voler ser europeu".Una de les qüestions centrals del debat al Parlament Europeu ha estat la votació d'ahir al Regne Unit, on el parlament britànic va rebutjar amb força l'acord assolit entre el govern de Theresa May i la Unió Europea. La decisió d'ahir al vespre obre ara un procés incert, amb una data clau: el 29 de març, quan s'ha de fer efectiu el Brexit. Brussel·les ha va dir ahir, després de la votació a la cambra britànica, que no modificaria l'acord.Sánchez ha respectat la decisió dels diputats britànics, però ha recordat que l'acord entre May i la UE és "el millor acord possible" que "garanteix una sortida ordenada". Malgrat tot, ha admès que el Brexit és una mala notícia per a tothom, especialment pels ciutadans del Regne Unit. Amb tot, ha desitjat que el Regne Unit vulgui mantenir una bona relació amb la UE, sempre i quant es comprometi amb els valors fundacionals europeus.Aquesta defensa d'Europa s'ha de fer, segons el president espanyol, avançant en l'Europa social i situen la Unió Europea com a líder a l'hora de fer front als reptes del segle XXI. La Unió ha de lluitar contra les desigualtats de gènere i, en aquest sentit, Sánchez ha proposat una "estratègia europea d'igualtat de gènere amb caràcter vinculant" per combatre la discriminació contra les dones. "Que la veu d'Europa lideri aquesta lluita en el segle XXI, el segle de les dones", ha demanat el dirigent socialista.Sánchez també ha demanat reforçar la unió econòmica i monetària. Ha reivindicat l'Euro com un èxit, però ha admès que cale reformes que "completin" aquesta unió i evitin la inseguretat a què està ara exposada. "La moneda comuna és un pilar clau", ha ressaltat el president, però ha insistit que cal aprendre de "l'experiència recent", en referència a la crisi econòmica que encara afecta molts europeus i que contribueix al desprestigi d'Europa, per no cometre els mateixos errorsEls eurodiputats de la plataforma de diàleg amb Catalunya -EU-Catalonia Dialogue Platform- han dut a terme una acció de protesta aquest matí al Parlament Europeu d'Estrasburg just abans de la intervenció de Pedro Sánchez a la cambra , on avui es fa un debat sobre el futur de la Unió Europea. En la seva intervenció, Sánchez no ha fet cap referència a la situació de Catalunya.Els europarlamentaris han desplegat cartells dels presos per protestar per la situació que es viu a Catalunya, amb presos polítics i exiliats, i la manca de gestos de Sánchez i el govern del PSOE. A més, lamenten que el president espanyol hagi refusat reunir-se amb aquesta plataforma, tal com va explicar fa pocs dies el seu portaveu, l'eurodiputat eslovè Ivo Vajgl.

