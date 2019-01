FOTOS Eurodiputats ensenyen imatges dels presos per protestar contra la intervenció de Sánchez

We are Members of the European Parliament from different countries and Political Groups. We ask for a meeting with the Spanish president @sanchezcastejon, next week in Strasbourg, because the Catalan issue has raised deep concerns in the Union pic.twitter.com/knAAbd1pL3 — EU-Catalonia Dialogue Platform (@EUCat_Dialogue) 10 de gener de 2019

Eurodiputats ensenyen fotos dels presos per protestar contra la intervenció de Sánchez Foto: Bernat Surroca

Eurodiputats ensenyen fotos dels presos. Foto: Bernat Surroca

Els eurodiputats de la plataforma de diàleg amb Catalunya -EU-Catalonia Dialogue Platform- han dut a terme una acció de protesta aquest matí al Parlament Europeu d'Estrasburg just abans de la intervenció de Pedro Sánchez a la cambra, on avui es fa un debat sobre el futur de la Unió Europea.Els europarlamentaris han desplegat cartells amb les cares dels presos polítics i exiliats per protestar per la situació que es viu a Catalunya, amb presos polítics i exiliats, i la manca de gestos de Sánchez i el govern del PSOE. A més, lamenten que el president espanyol hagi refusat reunir-se amb aquesta plataforma, tal com va denunciar fa pocs dies el seu portaveu, l'eurodiputat eslovè Ivo Vajgl.La carta per concertar una trobada la signaven una trentena d'eurodiputats de diversos grups polítics i països. La plataforma argumentava que era "necessari" mantenir la reunió i remarcava que és de "gran importància" que Sánchez vegi que la situació a Catalunya ha suscitat "profundes preocupacions" a la UE.Vajgl va lamentar la negativa del president espanyol. "No crec que sigui la manera en què els demòcrates europeus han de reaccionar si altres demòcrates demanen reunir-s'hi", va dir en declaracions a l'ACN, i va assegurar que Sánchez havia perdut l'oportunitat d'explicar-se i dir-los per què "ha desaparegut la seva voluntat" de trobar una solució política al conflicte amb Catalunya.Entre els participants al grup de diàleg amb Catalunya hi ha membres del partit socialdemòcrata com la seva vicepresidenta Tanja Fajon; del liberal, com el mateix Ivo Vajgl; dels Verds, com el francès José Bové, l'eslovè Igor Soltes, la sueca Bodil Valero, l'estonià Indrek Tarand, o el belga Bart Staes, o de l'Esquerra Unitària, com els irlandesos Lynn Boylan, Martina Anderson i Matt Carthy, les italianes Barbara Spinelli i Eleonora Forenza o la francesa Marie-Pierre Vieu. També hi ha membres del grup dels conservadors i reformistes europeus, com el flamenc Mark Demesmaeker.A banda, també hi participen els catalans Jordi Solé i Josep Maria Terricabras (ERC) i Ramon Tremosa (PDECat). Izaskun Bilbao (PNB) i l'exeurodiputat Josu Juaristi (Bildu) també en formen part, així com Lidia Senra (Alternativa Galega), Ana Miranda (BNG) o l'escocès Ian Hudghton.Entre els objectius de la plataforma hi ha l'alliberament "dels polítics i líders socials que estan a la presó", la "mediació" de les institucions europees en el conflicte i l'assoliment d'un "acord negociat entre Espanya i Catalunya que hauria de concloure amb un referèndum pactat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)