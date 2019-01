Cuixart: «Calen nous lideratges. No es pot governar un país des de la presó o l'exili»

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, entén que hi hagi malestar a la societat civil sobre la gestió de l'últim any i ha apostat per "nous lideratges" que convisquin amb els existents. E n una entrevista a Catalunya Ràdio, Cuixart ha defensat que "no es pot governar un país des de la presó o l'exili, o no només" i ha afegit que cal "reorganitzar els diferents espais del sobiranisme".De cara al judici de l'1-O, Cuixart descarta un acord amb la Fiscalia i assegura que està preparat per una sentència condemnatòria. "La nostra presó té tot el sentit del món, és un aparell de denúncia internacional", ha argumentat per després afegir que "no hi ha cap sentència que faci renunciar mai a la defensa dels drets humans, ni a la desobediència civil ni al dret a l'autodeterminació".

