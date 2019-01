​La policia espanyola deté els alcaldes de la CUP de Verges i Celrà i quatre membres dels CDR

L’advocat dels dos alcaldes, @ignasisabater i @danicornella denuncia a @elmonarac1 que "és una detenció desproporcionada i injustificada per escarmentar". Diu que li neguen l’entrada a comissaria: “M’ha dit que no podia entrar fins que no parlés castellà” https://t.co/wFEedls6TQ — RAC1 (@rac1) 16 de gener de 2019

La Policia Nacional espanyola ha detingut aquest dimecres per desordres públics l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater (CUP), i el de Celrà, Dani Cornellà (CUP), segons ha confirmat el partit. Fonts de la policia han confirmat a l'ACN que hi ha una operació policial per aquest motiu a Girona i a algun altre municipi de la demarcació. també s'hi hauria detingut quatre membres del CDR local.L'advocat de Sabater, Bemet Salellas, ha explicat a Catalunya Ràdio que l'estaven esperant quan ha sortit de casa a primera hora del matí, cap a dos quarts de vuit. Segons ha dit, l'han detingut per desordres públics tot i que desconeix per quins fets concrets. La formació també ignora els motius de la detenció.Salellas ha apuntat que hi ha hagut un "estira i arronsa" amb alguns veïns que han protestat per la detenció. Els CDR ja han convocat una concentració de protesta a les 9 hores a la comissaria de Girona, i afirmen igualment que hi ha dos detinguts.L'operació està tutelada pel jutjat d'instrucció número 4 de Girona i la porta a terme la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional i la Comissaria General d'Informació.Salellas ha dit a RAC1 que es tracta d'una "detenció desproporcionada i injustificada per escarmentar". També ha explicat que la policia espanyola li ha negat l'entrada a la comissaria de Girona: “M’ha dit que no podia entrar fins que no parlés castellà”.L'exdiputat de la CUP David Hernández ha fet un retuit d'aquest fet adreçat a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.L’advocat dels dos alcaldes, @ignasisabater i @danicornella denuncia a @elmonarac1 que "és una detenció desproporcionada i injustificada per escarmentar". Diu que li neguen l’entrada a comissaria: “M’ha dit que no podia entrar fins que no parlés castellà” «El despertador» |

