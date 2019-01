El president del Barça va visitar els presos a Lledoners

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va visitar aquest dimarts els presos polítics a la presó de Lledoners, segons ha informat RAC1 . Bartomeu hi va anar acompanyat de dos directius, el vicepresident Jordi Cardoner i Pau Vilanova. Tots tres van transmetre el seu suport als set dirigents independentistes empresonats al centre: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Cuixart. La visita ha tingut lloc a pocs dies que comenci la vista oral pel judici de l'1-O.Segons aquesta informació, Bartomeu es va veure amb els presos independentistes aprofitant una trobada a la presó amb el amb el secretari de mesures penals del Departament de Justícia, Armand Calderó, per tractar un projecte de la fundació del FC Barcelona que té com a objectiu ajudar els fills de pares empresonats.

