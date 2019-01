Aena vol incorporar Duran i Lleida al consell d'administració en substitució de Piqué

Josep Antoni Duran i Lleida serà nomenat nou membre del consell d’administració d’Aena, segons publica el diari El Nacional. Així ho ha proposat el president de l’empresa, Maurici Lucena, que vol que l’exlíder d’Unió per substituir l’exministre Josep Piqué.Duran es va retirar de la política després de les eleccions estatals de 2015, quan Unió no va aconseguir ni un sol escó al Congrés. Actualment treballa en un bufet d’advocats.Piqué va haver de renunciar al càrrec que ocupava com a membre independent d’Aena arran de la incompatibilitat en què ha incorregut com a promotor d’un nou aeroport privat a prop de Madrid.La notícia coincideix amb l'anunci de Duran i Lleida sobre les seves memòries. El llibre portarà per títol El risc de la veritat i arribarà a les llibreries a principis de març, editat per Edicions Proa en català i per Planeta en castellà. Tres anys després d'abandonar la política, l'exlíder d'Unió repassa les seves vivències polítiques en una obra que probablement tindrà repercussió, pels detalls que hi aportarà Duran i Lleida, i per la crítica que s'intueix a l'independentisme. En el subtítol del llibre ho recull amb claredat: "Memòria d'una passió política: des del final del franquisme al col·lapse de l'independentisme".L'exdirigent d'Unió, amb una dilatada trajectòria a la política catalana i espanyola -va ser la veu de CiU al Congrés- repassarà les tensions entre CDC i Unió, les relacions amb el nacionalisme basc, els contactes amb José María Aznar, el cas Pallerols o el naixement de l'anomendada tercera via. Les memòries incorporen un pròleg d’Eduardo Frei i Enrico Letta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)