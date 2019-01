Mor l'històric dirigent del PSOE Eduardo Martín Toval als 76 anys

Apenados por la muerte del compañero Eduardo Martín Toval, parte de nuestra memoria socialista. Fue portavoz del @gpscongreso y protagonista del recorrido democrático de nuestro país. Todo nuestro reconocimiento y condolencias a su familia. pic.twitter.com/r66bpHm5ly — PSOE (@PSOE) 15 de gener de 2019

L’històric dirigent del PSOE Eduardo Martín Toval ha mort aquest dimarts als 76 anys, segons ha informat el partit en una piulada a Twitter. El socialista va patir un infart a la seva residència a Rincón de la Victoria, quan tornava de participar a una manifestació feminista a Màlaga.Doctor en Dret, funcionari públic i polític socialista andalús, va ser traslladat a Catalunya, on va tenir un paper destacat en l'elaboració de la Constitució del 1978 i com membre de la "Comissió dels vint" que va redactar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 1979.Martín Toval es va convertir en portaveu del Grup Socialista al Congrés dels Diputats el 1985, substituint Javier Sáenz de Cosculluela. Va ocupar el càrrec fins al 1993, quan va ser substituït per Carlos Solchaga.Abans, el socialista havia estat diputat de la cambra baixa durant set legislatures, des de la constituent fins a la primera de José María Aznar. A més, va ser diputat al Parlament de Catalunya entre 1980 i 1982 i regidor de l’Ajuntament de Màlaga entre 1995 i 1999."Apenados por la muerte del compañero Eduardo Martín Toval, parte de nuestra memoria socialista. Fue portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y protagonista del recorrido democrático de nuestro país. Todo nuestro reconocimiento y condolencias a su familia", ha escrit el PSOE al seu compte de Twitter.

