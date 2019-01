​Torra celebra a Silicon Valley que Catalunya sigui un «referent mundial» de les empreses tecnològiques

📸 El #president @QuimTorraiPla, amb la #consellera @angelschacon, s’ha reunit a Silicon Valley amb els directius de Monolithic Power Systems, que li han presentat el M-car; i amb responsables de la companyia nord-americana Scopely pic.twitter.com/2Tp4tye76Y — Govern. Generalitat (@govern) 15 de gener de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrat aquest dimarts que Catalunya es "converteixi" en un "referent mundial" i en una zona "prioritària" per les empreses tecnològiques. Després de diverses reunions amb directius a Silicon Valley, el cap del Govern ha aplaudit la voluntat de les companyies de "duplicar i triplicar" les seves plantilles establertes en seus catalanes.En concret, l'empresa del sector dels videojocs Scopely preveu doblar els seus treballadors fins als 120 mentre que Monolithic Power Systems estima triplicar els empleats el 2020. De fet, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha explicat que el sector dels videojocs ha suposat entre 2014 i 2018 una inversió estrangera a Catalunya de 36,7 milions d'euros amb la creació de 502 llocs de treball.En el marc del viatge als Estats Units, Torra ha fet diverses reunions de treball amb empreses de Silicon Valley com Monolithic Power Systems (MPS), especialitzada en la producció de solucions de semiconductors de potència, que té ubicat a Catalunya el seu centre d’innovació més gran d’Europa.Enric Rodríguez, responsable de la seu catalana d'aquesta companyia, ha assegurat que la presència de centres universitaris i de recerca "molt potents" va ser un dels elements clau perquè MPS decidís apostar per Catalunya. "Estem treballant amb tots aquests actors i per nosaltres és estratègic seguir creixent a Barcelona per crear nous productes d'alt valor", ha apuntat.El president Torra també ha conegut els projectes d'SRI International, un centre de recerca independent i sense ànim de lucre, amb seu a Menlo Park, que treballa per apropar la R+D del laboratori al mercat.Per la seva banda, Chacón ha celebrat que la realitat empresarial de Catalunya i els seus actius "estiguin situats en el radar de les inversions". "No només ens interessa generar sinergies sinó aprendre més alhora de crear atracció d'inversions", ha concretat. "Creiem que és molt important aquesta interconnexió", ha conclòs.Per la seva banda, el cap d'operacions de Scopley a Barcelona, Pere Torrents, ha explicat que la companyia que tenen instal·lada a Barcelona i que duplicarà la plantilla "s'hi va implantar per una qüestió de talent" i que des de la capital catalana es pot "atreure talent d'arreu d'Europa". Amb tot, ha celebrat l'existència de perfils professionals "molt ben formats que es tradueixen en un bon producte". També ha confirmat que la seva empresa està ajudant a "repatriar talent" cap a Barcelona.Fundada el 2011, Scopely, amb seu a Los Angeles i socis a vuit països, crea i desenvolupa jocs per a mòbils com Star Trek Fleet Command, Looney Tunes World of Mayhem i Walking Dead: Road to Survival. A Barcelona, l'empresa ha participat en esdeveniments com el Mobile World Congress 4YFN i el saló Barcelona Games World.Segons dades facilitades per la conselleria d'Empresa, els Estats Units són un dels països que encapçalen el rànquing d’empreses estrangeres establertes a Catalunya. Segons ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 8.642 empreses estrangeres establertes a Catalunya, que provenen d’Alemanya (13%), Estats Units (12%), França (12%), Itàlia (9%), Països Baixos (8%) i Regne Unit (8%).

