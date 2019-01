L'Ajuntament pretén denunciar el Banc Sabadell pel polèmic desnonament de Ciutat Meridiana

▶ L’Ajuntament denunciarà el Banc Sabadell per haver tancat un pis ocupat a Ciutat Meridiana amb tres menors a dins. Consideren que la propietat “va agafar-se la justícia per la seva mà”https://t.co/Ub6sx9Qi1L pic.twitter.com/Qv1vjZCSJ6 — btv notícies (@btvnoticies) 15 de gener de 2019

Nou capítol en la polèmica pel desnonament de Ciutat Meridiana en què el Banc Sabadell va tapiar un pis amb tres menors d'edat a dins. El tercer tinent d'alcaldia Jaume Asens, en declaracions a Betevé, ha assegurat que la voluntat del consistori és denunciar l'entitat financera per un presumpte delicte d’exercici arbitrari del dret o de coaccions.Asens considera que el Sabadell "va agafar-se la justícia per la seva mà" en comptes de recórrer a la justícia.El 4 de gener l'entitat financera va enviar operaris per bloquejar l'entrada d'un pis propietat de la seva immobiliària, Solvia, després de saber que estava ocupat. Segons la versió del banc, l'operari va picar al timbre i després que no contestés ningú va instal·lar l'anomenada "porta antiokupes".El resultat va ser que els menors van passar-se més de nou hores tancats a casa i només van poder sortir després que la seva mare tornés de treballar i avisés els Bombers. Hores després, la tinent d'alcaldia, Janet Sanz, va anunciar que s'havia acordat un lloguer social amb l'entitat.El Banc Sabadell argumenta que l'incident no pot ser qualificat de desnonament perquè no es va fer fora ningú de casa seva però les explicacions no convencen el moviment veïnal.Una eventual denúncia de l'Ajuntament se sumaria a les accions legals que ja ha iniciat la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), portant el cas a la Fiscalia.La Favb, i també la CUP, van reclamar la setmana passada que el consistori també denunciés el Banc Sabadell i aquest dimarts Asens ha deixat la porta oberta a fer-ho.

