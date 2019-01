May, Moreno i els fruits del populisme

Rebregada total. Ja hi comptàvem que Theresa May tindria molts problemes perquè la Cambra dels Comuns avalés l'acord que va fer amb la UE pel Brexit. I el veto va ser gros: 432 diputats hi van votar en contra i només 202 a favor . És la derrota més gran que un primer ministre pateix al Parlament. Un desastre, perquè el govern britànic pot ajornar la seva sortida i guanyar temps, però la UE no acceptarà renegociar les condicions de la sortida. May s'haurà de sotmetre ara a una moció de censura i el Regne Unit, que sempre havia posat pegues a la seva implicació en el projecte europeu, reobrirà el debat sobre si la van encertar o no amb el Brexit, i fins i tot si cal tornar-lo a votar en referèndum.La situació s'empantanega al màxim perquè la UE ja no vol reobrir l'assumpte malgrat que el trencament amb els britànics és dolorós. Les institucions comunitàries tampoc semblen capaces de fer una oferta de reintegració als britànics. Avui, a Estrasburg, es debat sobre Europa i el seu futur, que no és per tirar coets. Hi intervindrà el president espanyol, Pedro Sánchez, que voldrà exhibir compromís amb el projecte comunitari però que també escoltarà crítiques per com gestiona el procés català.ens n'informarà des de l'Eurocambra.

Sánchez presentarà el seu europeisme com un antídot contra el populisme i les mentides que alimenten fenòmens com el Brexit o Vox, que irromp amb força a la política espanyola i que avui donarà els seus vots a Juan Manuel Moreno Bonilla , del PP, per convertir-se en el primer president de dretes de la Junta d'Andalusia. Vox té, gràcies a l'acord amb el PP i Cs, un paper central a la política andalusa, però també voldria implantar-se a Catalunya, on el partit d'Albert Rivera ocupa l'espai de l'espanyolisme més dur.ha esbrinat quins plans d'implantació tenen els ultres, sobre tot de cara a les eleccions municipals. Ho podeu llegir aquí . May i Moreno Bonilla recullen els fruits del populisme i les mentides. Els de la primera són amargs, els del segon són dolços. Només per ara.La crisi regala vots als populistes, que prometen receptes màgiques a partir de respostes binàries. I la justícia tampoc hi ajuda quan pren mesures tan arbitràries com els desnonaments per sorpresa que proliferen a Barcelona.us explica en aquesta informació com funciona (de malament) la justícia en aquest assumpte, i ha parlat també amb alguns dels afectats . Sobre aquest assumpte llegiu també la veu de Nació deEl pacte andalús de les tres dretes ha generat convulsió més enllà del camp progressista. També en l'àmbit conservador hi ha neguit i incomoditat. El periodistadona veu a aquesta opinió amb un article a El Confidencial, "L'error andalús de Ciutadans" . L'analista, bona antena de tot el que es cou a Madrid, es va posicionar en contra de tot acord amb Vox per part dels partits de la dreta tradicional. Assegura que els d'Albert Rivera s'han equivocat i que hagués estat millor que haguessin investit el candidat Juanma Moreno per facilitar el canvi polític, però que haguessin restat fora de l'executiu, evidenciant que res tenen a veure amb els ultres. Ara, en canvi, per molt que vulguin marcar distàncies amb el pacte PP-Vox, no poder aparèixer com aliens. Per ell, els pactes andalusos són un "llast" per a Rivera.No és habitual que un partit polític admeti una errada. I menys, en una nota de premsa. Ahir ho va fer la CUP de Barcelona. Avui hi ha comissió d'Ecologia a l'ajuntament i havien presentat una pregunta al govern respecte al sacrifici d’animals a la gossera de Barcelona arran de la polèmica de la gossa Sota . Es referien al sacrifici de 68 animals el 2018. Doncs la CUP afirmava a l'enviament a la premsa que volieni retirem la pregunta". I acte seguit, l'explicació: "Ens organitzem en grups de treball de militants que tenen formació o interès en les diferents àrees i tot i que no estan formats per assessors i assessores o persones alliberades, no és gens habitual que es cometi un error en les dades que portem als diferents espais polítics", deien. Es van equivocar però ho van resoldre de forma honesta.Tal dia com avui de l'any 1991, avui fa 28 anys, George H.W. Bush pare , que va morir el passat desembre,i l'inici dels bombardejos sobre la població civil a Bagdad. Era l'operació Tempesta del desert, després de la invasió iraquiana de Kuwait. La guerra del Golf va ser un conflicte bèl·lic entre l'Iraq i una coalició de forces de 34 estats sota un mandat de les Nacions Unides i liderades pels Estats Units. Les hostilitats van finalitzar el 28 de febrer de 1991 amb la rendició de Saddam Hussein. El conflicte es va poder seguir des de la televisió. La CNN va fer-ne un seguiment exhaustiu i els teleespectadors van seguir una guerra al moment per primer cop. Així ho va emetre la cadena americana de notícies.El 16 de gener de 1971 va nàixer a Barcelona, un dels jugadors més rellevants de la història del tennis català. Els anys 93 i 94 va ser capaç de guanyar dos Roland Garros consecutius, fet que li va permetre convertir-se en el número tres del món. Dotat d'una tècnica peculiar, amb revés a dues mans i especialment hàbil en terra batuda, també va guanyar la plata a Atlanta 1996, perdent la final olímpica contra el nord-americà André Agassi. Aquest vídeo repassa el torneig que va guanyar a la capital francesa l'any 1993.

