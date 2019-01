Santpedor porta als jutjats mitja plantilla policial per «una vaga encoberta»

L'Ajuntament de Santpedor ha presentat una denúncia davant el Jutjat de Guàrdia de Manresa per presumpta comissió d'actuacions delictives per part d'alguns membres de la Policia Local. La denúncia es basa en un informe emès per la Prefectura de la Policia Local que detalla indicis que apunten a una vaga encoberta derivada d'un degoteig de baixes laborals de fins a la meitat de la plantilla.



Les baixes, produïdes en només dues setmanes a principis de desembre, continuen a data d'avui. Aquesta situació, al marge dels greus prejudicis a la seguretat pública, podria constituir una actuació delictiva. L'Ajuntament lamenta haver de dur a terme accions com aquesta però considera que, a més de l'obligació legal de denunciar uns fets que poden constituir delicte, ha de defensar amb prioritat absoluta la seguretat dels veïns i la garantia de l'ordre públic al municipi.