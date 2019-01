L'ANC prepara actes davant dels consolats i el Parlament quan traslladin els presos a Madrid

L'ANC tensarà la corda durant els dies previs al judici de l'1-O i, en el marc de la campanya que fa setmanes que s'està cuinant, convocarà mobilitzacions davant dels consolats i subconsolats que hi ha a Catalunya. Serà a partir del moment en què es faci públic el trasllat dels presos polítics de les presons catalanes a Madrid, segons ha avançat El Nacional i ha confirmatA partir de llavors, l'ANC instarà també a mobilitzar-se al Parlament o davant del Govern per reivindicar i recriminar "que s'enduen els presos i preses, per no haver tirat endavant la independència". Per organitzar tots aquests actes es demanarà la mobilització de tota la militància, així com assemblees territorials, a qui ja s'han començat a enviar una sèrie de postals, banderoles i pancartes."De cara al trasllat, serà molt important estar atents i alerta pel que fa als canals oficials", asseguren a través d'un missatge enviat als socis. I quan comencin els trasllats, la directriu és la de repartir les postals, tant a les presons com a les parades. L'Assemblea instarà els ajuntaments a penjar unes pancartes que durant aquests dies també s'estan preparant.Aquestes seran les accions que durant aquests darrers dies s'estan concretant, i que agafaran forma, espai i temps properament. En totes elles, l'objectiu de l'ANC de cara al judici, segons recorden, serà "reivindicar el dret a l'autodeterminació" que és "l'objectiu fundacional" que durant l'últim any, i a causa de la repressió, s'ha deixat en un segon terme. Per això, recorden als socis que "l'objectiu de la repressió és fer perdre el nord i que et centris a defensar una cosa diferent".L'inici del judici donarà el tret de sortida a una segona fase de mobilitzacions. El dia que les sessions judicials arrenquin es convocarà una concentració a les 19.00 hores a les capitals de les vegueries: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Vic, Manresa i en algun punt de les Terres de l'Ebre. I a la vegada també s'organitzaran concentracions a les principals capitals europees, que si fos impossible organitzar-les aquell dia tindrien lloc al llarg d'aquella setmana. A més, l'ANC està treballant altres accions -encara pendents- amb diferents entitats i sindicats.La cirereta del pastís, però, serà la manifestació a Madrid. Aquesta és una de les principals protestes que estan cuinant l'ANC i Òmnium per quan arrenqui el judici, tot i que la data i el format no estan tancades. No obstant això, fonts de les entitats confirmen que ja s'hi està treballant i que previsiblement se celebrarà en dissabte o diumenge cap a la segona setmana del judici.Tenint en compte que es desconeix encara la data d'arrencada del judici, les entitats calculen que la protesta a Madrid es faria durant la segona setmana perquè caldrà demanar els permisos corresponents per convocar-la. Es buscarà també la complicitat de moviments de la capital espanyola per triar la ubicació.Des de l'ANC es defensa la mobilització de Madrid, de la mateixa manera que les protestes arribaran, segons asseguren, "a la resta de capitals europees". "Si anéssim a totes les capitals europees menys a Madrid, no estaríem tractant-nos a nosaltres mateixos precisament de no actuar com a republicans?", pregunten als seus membres. Per això, asseguren que cal fer una "demostració de força a la capital del règim".

