FOTOS Concentració massiva a Sant Jaume en suport de les dones d'Andalusia i en contra de Vox

Unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest dimarts des de les set de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona com a mostra de suport a les dones d'Andalusia, després de la irrupció al Parlament d'aquella comunitat de la força d'extrema dreta Vox amb 12 diputats.El partit ha protagonitzat durant les negociacions encapçalades pel PP per formar govern una polèmica destacada per la condició de retirar les lleis contra la violència de gènere a canvi de donar suport a un executiu de populars i Ciutadans, proposta que finalment no va prosperar.Tot i això, centenars de dones s'han concentrat avui davant del Parlament d'Andalusia, on ha començat el debat d'investidura, per denunciar l'actitud de la formació liderada per Santiago Abascal. A banda, s'han convocat diferents concentracions arreu de l'Estat per donar suport a aquesta iniciativa i també a l'Eurocambra A Barcelona, la convocatòria la signava l'anomenada Xarxa Feminista, i tenia com a lema la consigna "cap pas enrere". En un comunicat, el Col·lectiu de Dones i Feministes de Tota Andalusia ha cridat a denunciar "el sistema patriarcal" que cada dia "agredeix", "viola" i "assassina" les dones, així com la "justícia patriarcal" que "només" les creu quan són "assassinades".A banda, cridava a reivindicar que segueixen essent les dones les que sostenen la vida perquè "recau" en elles "el pes de les cures" i són les que fan les feines més precaritzades. Al comunicat, les feministes andaluses alerten: "Ara és Andalusia, però d'aquí a poc aquesta amenaça d'involució es pot fer realitat a tot l'Estat".

