El PSC aboca els liberals de Lliures a triar entre Collboni o Valls

L'engranatge dels partits funciona ja a tot rendiment per configurar les candidatures a les eleccions municipals, però encara no s'ha aclarit la fesomia electoral de Barcelona. Mentre l'independentisme està encara en procés de determinar quantes candidatures es presentaran, també hi ha moviments d'antics sectors liberals de CiU que estan temptejant el terreny tant en l'òrbita de Manuel Valls com del PSC de Jaume Collboni. Els socialistes, però, són clars en aquest sentit i els insten a triar: o Valls -i, per tant, Ciutadans- o ells.El missatge està adreçat especialment al partit Lliures, encapçalats per Antoni Fernández Teixidó -que va ser conseller durant la darrera etapa de Jordi Pujol com a president de la Generalitat- i del qual en forma també part l'exdiputat d'Unió Roger Montañola. "Si van amb Valls, que s'oblidin del PSC", asseguren fonts socialistes coneixedores dels contactes que alguns membres d'aquesta formació liberal han fet amb la candidatura de l'exministre francès. La tria, puntualitzen, afecta tant la ciutat de Barcelona com totes les possibles aliances al territori.El principal argument dels socialistes per situar Lliures davant d'aquesta dicotomia és que és "incompatible defensar el catalanisme i aliar-se amb Valls", que encara que es presenti com a independent compta amb l'aval i el suport organitzatiu de Ciutadans. A més, des del PSC es té molt present que el fet que la formació taronja governi a partir d'aquest dimecres Andalusia de la mà del PP i gràcies al suport de la ultradreta de Vox allunya encara més qualsevol entesa. Els socialistes no només han rebutjat des del principi l'oferiment de Valls d'aglutinar-los en la seva plataforma, sinó que Collboni ha defensat de cara als pròxims comicis cal fer un "cordó sanitari" contra la ultradreta com s'ha fet en altres països d'Europa L'octubre passat, Fernández Teixidó va arribar a definir Manuel Valls com un "magnífic candidat" i no va descartar explorar una aliança. Fonts coneixedores de les relacions del PSC amb Lliures asseguren, però, que se li ha deixat clar que "el pal de paller del catalanisme ha de ser el PSC" i que ell ho ha acceptat, però que no tothom que forma part del partit rema en aquest sentit.En canvi, Units per Avançar, un altre dels partits sorgits de la descomposició de CiU i encapçalat per l'exconseller Ramon Espadaler, té ja "ben encarrilat" l'acord amb els socialistes a les municipals - a les europees han declinat presentar-s'hi . De fet, Units per Avançar ja va concórrer en coalició amb el PSC al Parlament i conviu dins del mateix grup que presideix Miquel Iceta, amb el qual les relacions estan molt més consolidades.El PSC aspira a superar les fronteres del seu votant de cara a les municipals a Barcelona nodrint-se del suport dels no independentistes que l'any 2015 van donar suport a Ada Colau, dels sectors més progressistes desencantats amb Valls i també de l'antiga òrbita de CiU que no combrega amb la independència i que se sent orfe de representació.

