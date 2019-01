Denuncien un professor de Berga per abusos sexuals a una menor de 16 anys

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un exprofessor de l'Escola Municipal de Música de Berga per una denúncia per presumptes abusos a una menor quan ensenyava al centre, han confirmat fonts policials. Segons ha pogut saber, la denúncia s'ha interposat als jutjats de Berga. Els fets van passar fa uns quants anys, però el professor va deixar de treballar a l'escola ara fa un any, després que la direcció de l'escola en tingués coneixement.La investigació ha estat iniciada a petició de la fiscalia, que va obrir el cas després que la mateixa exalumna presentés denúncia. L'afectada tenia menys de 16 anys en aquell moment i, per tant, estaria per sota de l'edat legal de consentiment a l'estat espanyol.Segons fonts properes, no es coneixen més infants o joves afectats. La informació, que ha circulat amb força els darrers dies entre la comunitat educativa, ha causat preocupació a les famílies de l'escola de música. L'executiu local ha informat dels fets als grups polítics de l'oposició, però es troba pendent de fer declaracions públiques sobre la qüestió en les pròximes hores.