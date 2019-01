«Les paperetes eren l'única arma»: tots els detalls de la defensa de Rull, Turull i Sànchez

Els escrits de defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez, elaborats per Jordi Pina, tenen intenció de combatre el relat de rebel·lió que fan les acusacions i recalcar el component "pacífic" dels encausats. Aquests són els 20 extractes més rellevants dels tres documents presentats durant la tara d'aquest dimarts."Estranya rebel·lió o sedició aquella en la qual els ciutadans, presumptes executors d'un alçament violent i tumultuari, branden una papereta com a única arma i, en acabar la votació, tornen pacíficament a casa seva"."És la primera rebel·lió en la història de la humanitat que té caps principals però no participants. Es pot imaginar un tumult conformat per només nou persones? La resposta negativa a aquesta qüestió és tan òbvia que no necessita justificació"."El nostre representat mai va imaginar que la celebració d'un referèndum -l'exercici més pacífic i cívic que existeix entre les mobilitzacions realitzables- pogués culminar [...] amb ús de la violència policial desproporcionada en llocs amb gran afluència de gent que, amb il·lusió i actitud sempre pacífica, havia acudit a votar"."[Les reunions internes] Mai van ser per planejar la comissió de delictes o per organitzar actes violents, sinó per altres qüestions, com ara l'acord pel nomenament del president de la Generalitat o l'aprovació del full de ruta. [...] Són actuacions polítiques que haurien de quedar emparades per la inviolabilitat parlamentària."L'alçament exigit pel delicte de rebel·lió ha de ser públic. Si realment hi hagués hagut aquest element de notorietat, com s'explica que la Fiscalia trigués tant a querellar-se per sedició o rebel·lió? Senzillament perquè aquestes actuacions no poden qualificar-se en cap cas com a constitutives d'alçament"."La prova més evident que no existeix cap alçament és que només els màxims responsables polítics independentistes estan sent processats per rebel·lió i que, en canvi, la resta de persones involucrades en l'1-O estiguin sent investigades per desobediència en diversos jutjats, o que els simples votants que van resistir l'actuació policial ni tan sols estan sent investigats"."El diàleg, la voluntat de negociació i la perseverança a l'hora de fer servir totes les vies de dret intern per canalitzar el projecte de creació d'una República catalana ha estat la base del moviment sobiranista, malgrat les reiterades negatives per part de l'estat espanyol"."Encara que resulti sorprenent l'afirmació que posar urnes no és un delicte, el cert és que per posar les urnes i per la ideologia que professa el nostre defensat, el mateix està injustament empresonat preventivament en el moment de presentar escrit"."Si bé durant els dies previs a la celebració del referèndum es va promoure una campanya que advocava per la defensa de les escoles i dels centres de votació davant la repressió de l'Estat, Turull no va fer cap declaració ni cap tuit relatiu a la protecció dels col·legis electorals. Va instar únicament la ciutadania a mantenir actitud cívica"."L'activació del cens universal és la prova més evident i concloent que en cap moment des del Govern es van fomentar els enfrontaments amb la policia. Es va mirar d'evitar en tot moment que els ciutadans acudissin als centres on eren els cossos i forces de seguretat"."No consta cap episodi -perquè no es va produir- en el qual Turull s'alcés personalment de manera violenta o tumultuària o incités els ciutadans a fer-ho, sinó tot el contrari"."La proposta de declaració de la independència es contenia en el preàmbul, que com que era la part declarativa no es va votar"."Des del seu càrrec de president de l'ANC, Jordi Sànchez sempre ha posat especial èmfasi en el discurs social de l'independentisme, en el pacifisme i en el respecte a les vies democràtiques, de conformitat amb els postulats dels estatuts de la pròpia entitat"."El que va succeir els dies 20 i 21 de setembre, on les acusacions volen situar el nucli fàctic essencial de la pretesa rebel·lió, va ser un acte d'exercici del dret de reunió i manifestació pacífica, i una mostra més del civisme i el caràcter pacífic que han presidit sempre les mobilitzacions organitzades per l'ANC"."Si els convocants realment haguessin volgut causar danys als vehicles o impedir l'execució de l'ordre judicial [el 20-S], no haguessin adoptat mesures per garantir l'entrada i la sortida de l'edifici, ni mesures per custodiar els vehicles policials. Tampoc haguessin organitzat cordons humans per permetre el pas de la Unitat de Policia Judicial, ni s'hagués demanat als manifestants que marxessin, malgrat ser increpats per això"."Jordi Sànchez mai hagués imaginat que el dret de manifestació, traduït en la celebració d'un referèndum, pogués acabar com va acabar, amb centenars de ciutadans ferits arran de les fortes càrregues policials absolutament desproporcionades i innecessàries"."En aquest judici també hi ha en joc els límits de l'exercici dels drets fonamentals com el de manifestació, reunió, llibertat ideològica o d'expressió, al temps que s'està criminalitzant l'exercici de mobilització ciutadana i col·lectiva. Per això aquest procés, del que realment tracta, és de posar en tala de judici la democràcia"."Tots els actes descrits van ser àmpliament publicitats als mitjans de comunicació i, malgrat el seu caràcter notori, absolutament ningú els va interpretar com constitutius d'una insurrecció"."Allò que mai ha mogut els acusats és declarar la independència de Catalunya per mitjans violents, que és el que requereix el tipus penal de la rebel·lió"."És una garantia del dret de defensa permetre als acusats expressar-se en la seva llengua materna".

