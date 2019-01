El Parlament britànic rebutja el Brexit de Theresa May de manera humiliant

Westminster ha emès el seu veredicte i no ha tingut pietat amb Theresa May. Aquest vespre, el Parlament britànic ha rebutjat el pla acordat entre el govern del Regne Unit i la Unió Europea per fer efectiu el Brexit. Malgrat tots els esforços fets per la cap del govern, May no ha estat capaç de convèncer els parlamentaris de la bondat del seu projecte, elaborat després de mesos de negociacions amb Brussel·les. El resultat ha estat aclaparador, i fins i tot humiliant: 432 vots en contra, per només 202 a favor del pla de May.Hi han votat en contra el Partit Laborista, el Partit Liberal (contrari radicalment al Brexit), els 35 diputats de l'escocès SNP i un bloc important dels conservadors més radicalment euroescèptics. El resultat és un dels fracassos més contundents que ha rebut un primer ministre a Westminster. Com ja es preveia, el líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, ha anunciat d'immediat la presentació d'una moció de censura, que es debatrà demà.Després de la votació, May ha afirmat que "el Parlament ha parlat i el govern escoltarà", tot assenyalant que se sap el que no vol la cambra, però no quina és l'alternativa. May ha insistit en la necessitat d'un Brexit acordat. Corbyn, per la seva banda, ha acusat May d'"incompetència" i de treballar en els seus dos anys de mandat "només pel Partit Conservador, no pel país" i ha defensat la necessitat d'un acord duaner. La sensació de no trobar sortida al laberint és enorme . En aquest context, hi ha una data fatídica. És el 29 de març proper, dia en què s'ha de materialitzar formalment la sortida del país de la Unió Europea. Fer-ho sense que hi hagi en marxa un pla acordat com a full de ruta del Brexit només pot generar més incertesa. El resultat de la votació suposa un agreujament de la crisi política que viu el Regne Unit des del referèndum que va iniciar el Brexit.Ara, Theresa May queda molt afeblida. Per començar, al capdavant del Partit Conservador, que s'ha fragmentat greument en aquest tema. Però també davant del país, on el seu lideratge està obertament qüestionat. May disposa encara d'un últim recurs: té tres dies per presentar un pla modificat. Però el cert és que la primera ministra té poc marge de maniobra, ja que des de Brussel·les se li ha fet saber que no hi ha la disposició d'introduir modificacions en el text acordat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)