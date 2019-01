El moviment #MeToo de l'Eurocambra es planta contra Vox: «Ni un pas enrere»

El vicepresident de la CE, Frans Timmermans, durant l'acció conjunta a l'Eurocambra Foto: ACN

Eurodiputades i assistents de diversos grups de l'Eurocambra s'han plantat aquest dimarts contra Vox en una acció conjunta de protesta davant de l'hemicicle, a Estrasburg, juntament amb altres parlamentaris. Amb pancartes de "ni un pas enrere" o "els nostres drets no es negocien", prop d'una quarantena de membres de diversos partits, així com el vicepresident primer de la Comissió Europea i el candidat dels socialistes europeus a les eleccions del maig, Frans Timermmans, s'han "solidaritzat" amb les concentracions de rebuig a Vox convocades a l'Estat.A través d'un comunicat, integrants del moviment #MeToo han exigit que "no hi ha un acord possible" amb els qui "defensen" els "perpetradors de la violència contra les dones", en referència al pacte a Andalusia. Denuncien que el partit d'extrema dreta "ha declarat la guerra" contra les dones i que és moment que "quedi clar" que els drets "no es toquen".En el comunicat també critiquen que els del partit de Santiago Abascal "intenten, si no revocar la llei ( contra la violència masclista ), neutralitzar-la per protegir homes de la violència de les dones amb dades que existeixen en casos molt limitats". "No és acceptable que aquest partit d'ultra dreta estigui orgullós de voler imposar-nos una regressió dels drets de les dones", asseguren des del #MeToo.La concentració a l'Eurocambra s'ha fet en paral·lel a les manifestacions feministes a diversos punts de l'Estat coincidint amb el dia del debat d'investidura de Juan Manuel Moreno, el candidat del PP a la presidència de la Junta d'Andalusia. "Ens volíem solidaritzar amb el moviment feminista que avui surt al carrer en massa a la majoria de ciutats i pobles d'Espanya i també de Catalunya", assegura Arantxa Calvera, una de les impulsores del #MeToo.Sobre la polèmica generada per les crítiques a l'acord amb Vox a Andalusia per part de Frans Timmermans, el comissari d'Economia Pierre Moscovici ha defensat aquest dimarts el "dret d'expressió" del seu company a la institució. Així, ha afirmat que els membres de la CE "tenen les seves opinions polítiques" i que "són lliures d'expressar-les" a nivell personal. "Com a individu no parla en nom de la Comissió", ha dit el socialista francès.Timmermans va criticar al Partit Popular per "governar amb el suport de l'extrema dreta" a Andalusia. "Aquest és el projecte del Partit Popular Europeu per a Europa, una coalició amb l'extrema dreta?", es va preguntar en una piulada, afirmant que aquesta mena de formacions "rebutgen els valors europeus més bàsics".L'eurodiputat del PP, González Pons, va reaccionar demanant la dimissió del polític holandès per "atacar governs regionals només per motius polítics". En referència a la petició de dimissió, Moscovici ha recordat que el president de l'executiu europeu, Jean-Claude Juncker, va modificar el reglament fa temps per permetre als membres de l'executiu de la Unió Europea mantenir-se en el càrrec durant la campanya electoral.Ara bé, ha assegurat que existeixen "normes i regulacions" per garantir que el seu doble rol s'exerceix de manera "apropiada". "Volem protegir la institució, però també la democràcia", ha reivindicat Moscovici durant la roda de premsa després de la reunió setmanal del gabinet de Juncker a Estrasburg.

