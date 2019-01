ERC demana la compareixença del ministre Ábalos pel bloqueig del vaixell Open Arms

Acabamos de pedir la comparecencia de @abalosmeco para que explique el bloqueo del barco de @openarms_fund en el puerto de Barcelona.



El contador de muertes sigue en marcha. pic.twitter.com/iWg1nMbFF7 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 15 de gener de 2019

Que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, comparegui per explicar els motius pels quals el govern espanyol manté bloquejat el vaixell de Proactiva Open Arms al Port de Barcelona. Aquesta és la petició que ha registrat ERC al Congrés dels Diputats després que s'hagi denegat el permís al vaixell d'aquesta organització per seguir la seva acció de salvar vides al Mediterrani."El govern espanyol està treballant amb la mateixa condescendència que el govern de Salvini quan va bloquejar el mateix vaixell a Itàlia", ha denunciat des del Parlament el diputat del grup republicà Ruben Wagensberg, que ha recordat que en els darrers cinc anys 30.000 persones migrades han mort al Mediterrani i 769 a la frontera sud amb el Marroc només durant el 2018. "És el doble de morts que a la frontera d'Estats Units amb Mèxic", ha subratllat.Segons Wagensberg, el govern espanyol ha donat "arguments surrealistes" per denegar el permís a Open Arms tot afirmant que "si Itàlia i Malta no obren els seus ports, doncs Espanya tampoc". Es tracta, ha afegi, d'una "decisió política maquillada per temes administratius" que respon al context d'auge de l'extrema dreta. "Davant dels discursos racistes, s'ha de fer més antiracisme. No se'l pot intentar complaure ni estar en sintonia amb governs més ultres que segueixen criminalitzant la solidaritat", ha sentenciat el diputat. En aquest sentit, ha recordat com el PSC va presentar propostes de resolució en contra del bloqueig de l'Open Arms a Itàlia, una actitud que considera que va en contra de la que els socialistes tenen ara.I és que l'actuació del govern espanyol, ha insistit, va en la línia contrària al que el PSOE defensava en el seu propi programa electoral, on apostava per denegar la disposició addicional de la llei mordassa que legalitzava les devolucions en calent, retirar les concertines o reformar els CIE, entre altres. Davant d'aquesta situació, Wagensberg ha fet una crida a Podem perquè "s'impliqui de forma severa" per resoldre la situació de Proactiva i l'ha instat a fer el mateix que la diputada d'En Comú Podem Marta Sibina -que no està alineada amb la direcció del seu partit-, que ha anunciat que no donarà suport a cap proposta socialista mentre no es desbloquegi el vaixell del port de Barcelona. "Cada minut que està atracat, són vides que es perden al mar Mediterrani", ha conclòs Wagensberg.

