Un venedor de loteria fuig amb gairebé 100.000 euros de la Rifa de Nadal i el Sorteig de Reis

El responsable d'una administració de loteria de Lugo, a Galícia, hauria fugit amb part de la recaptació del seu punt de venda en les rifes de Nadal i Reis. La quantitat robada, segons ha informat la policia espanyola, superaria els 91.000 euros. Els agents van rebre l'avís de dos empleats de l'administració després de no tenir notícies des de feia dies del seu superior i no tenir prou diners a la caixa per pagar els premis.Ara per ara, segons explica El Confidencial a partir de fonts de la Delegació de Loteries i Apostes de l'Estat a la ciutat gallega, no se sap on està l'home. El primer pas ha estat obrir una investigació i, de moment, tancar "cautelarment" la sucursal. El punt de venda, a més, ja acumulava un deute de 33.000 euros que havia d'abonar -i no ho va fer- el propietari aquesta última setmana. La quantitat puja, doncs, fins als 124.000 euros.

