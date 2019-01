Sànchez, Rull i Turull denunciaran al Suprem un «judici contra les urnes i la democràcia»

Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull aniran al Tribunal Suprem a exposar que es tracta d'un judici "contra les urnes i contra la democràcia". Ho ha afirmat aquest dimarts el seu advocat, Jordi Pina, que ha precisat que cadascun dels d'ells s'adreçarà a l'alt tribunal espanyol a defensar-se, però també a deixar molt clar que "no s'avergonyeix de res"."Aquest és un judici contra les urnes, contra la democràcia i contra els drets elementals dels ciutadans d'un país que pretén ser un país demòcrata i occidental", ha remarcat Pina fent esment a l'escrit de defensa. I per tant, si bé en aquests documents hi ha elements que combatran l'escrit del ministeri fiscal, els seus clients també aniran al Suprem a dir que "no defugen res". "Les conviccions polítiques, les idees sobiranistes, la ideologia independentista de Jordi Sànchez, Turull i Rull estan intactes", ha assegurat.Es tracta de tres escrits de defensa independents que tenen entre 100 i 150 pàgines, escrits "en una situació i condicions que no són les apropiades per treballar en la defensa", ha lamentat Pina, en condicions no han estat les millors, ha afegit, ja que surten "d'hores i hores" compartides a la presó de Lledoners.Aquests documents, segons l'advocat, contenen els arguments necessaris per rebatre els escrits d'acusació, i destaquen que els delictes que se'ls imputen "no són constitutius de cap delicte penal". Amb aquests, doncs, es busca fer entendre al tribunal què ha passat a Catalunya des de l'any 2010 i fins el 27 d'octubre de l'any passat. "Situem l'inici al 2010, amb la sentència del Tribunal Constitucional de l'Estatut d'autonomia i les grans mobilitzacions", ha precisat Pina.Pina ha destacat que els escrits -cadascun d'ells orientats en funció del moment i del paper que cadascun dels dirigents polítics i socials tenien en aquell moment-, han estat escrits en bona part pels mateixos presos. "Els escrits són la seva contribució a explicar a tot el món què ha passat en aquest país", ha remarcat Pina. I per tant, tant ell com els líders sobiranistes estan "orgullosos de la feina" que han fet perquè "qualsevol persona que ho llegeixi, podrà entendre que mai a la vida podrien ser sancionats penalment" pels delictes que se'ls imputen."Tenim la dignitat, el coneixement i la serenor que amb aquests escrits de defensa anirem a Madrid a lluitar, a defensar-nos perquè nosaltres ens defensem, però que ho farem d'una manera tan contundent que esperarem treure els colors a aquells que ignominiosament acusen els nostres clients", ha sentenciat.En el cas de Jordi Sànchez, particularment, l'escrit remarca el seu paper com a president de l'ANC i, per tant, com a activista d'una entitat civil en el moment dels fets. La decisió que posteriorment va prendre d'entrar en l'àmbit de la política institucional no és motiu d'enjudiciament, ha precisat. En aquest sentit, l'escrit de defensa de l'expresident de l'ANC centra part de la seva atenció en els fets del 20 de setembre, quan 40.000 persones van concentrar-se per impedir l'entrada i registre al Departament d'Economia.Sobre aquests fets, ha esgrimit Pina, es van agafar Sànchez i Cuixart com a "caps de turc", ja que "no es podien posar a la presó 40.000 persones". "És molt còmode en aquest país poder sancionar i castigar, però només aquells que t'interessa", ha denunciat, i ha demanat a les acusacions i al tribunal que no menystinguin els més de dos milions de ciutadans que estan a favor de la independència: "Si jo fos l'estat espanyol, enlloc d'intentar judicialitzar i posar en presó preventiva ciutadans bons, cívics i pacífics, m'hauria de plantejar què passa en aquest país quan un jutge dicta una resolució i 40.000 persones espontàniament surten a protestar".Pina demanarà una llarga llista de diligències de prova, entre les quals documents, entre sis i vuit hores de vídeos i fotografies, i diversos testimonis. Entre aquests destaca la petició de la declaració com a testimoni del rei Felip VI, de l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, i de l'expresident Carles Puigdemont, que en aquest últim cas es faria per videoconferència. També es citaran una seixantena de ciutadans que van participar en la consulta de l'1-O.L'advocat de Sànchez, Rull i Turull ha assegurat que la petició d'aquests testimonis -i en especial del rei- "no és cap revenja, sinó fruit de l'escrit del ministeri fiscal", que cita el discurs del monarca per justificar la rebel·lió. "I això ho ha introduït la Fiscalia, que quedi clar", ha remarcat. En aquest cas, però, Pina ha destacat la necessitat d'escoltar la veu del monarca, i com a alternativa del representant de la Casa Reial, ja que "no hi ha d'haver privilegis".Respecte de la declaració de Rajoy, Pina ha justificat que és un judici polític i un "judici de gran alçada", i pel contingut de les acusacions i del relat, ha considerat que també és lògic demanar la declaració com a testimoni de Puigdemont. "No es pot entendre aquest judici sense la declaració del molt honorable president", ja que si el jutge instructor no hagués retirat l'euroordre, aquest es trobaria en aquests moments en territori espanyol: "La declaració del president Puigdemont és transcendental per al procediment".Pel que fa a la llengua a utilitzar durant el judici, els líders sobiranistes tornen a demanar poder fer ús del català, especialment durant la seva declaració en l'acte de l'última paraula. En cas que això s'accepti, insten a que la declaració sigui traduïda simultàniament i no consecutivament: "Esperem que el Suprem entengui que tenen tot el dret del món a expressar-se en la llengua materna".Aquest escrit de defensa es presenta després quepubliqués aquest diumenge en exclusiva l'escrit de defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva al Tribunal Suprem -amb un to marcadament polític i fent un al·legat a la no-violència-, i que l'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, i el de Joquim Forn, Xavier Melero, hagin fet el mateix aquest dimarts L'escrit de defensa de Cuixart, però, és una llista d'acusacions directes a l'Estat i als tres poders que l'articulen , tal com va recordar també Òmnium Cultural en un acte aquest dilluns. En comptes de defensar-se de res, Cuixart es reafirma i planteja una desena de vulneracions de drets i llibertats.

