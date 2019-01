L'Hospital HM Delfos inicia les obres de remodelació a les quals destinarà més d'11 milions d'euros

El grup HM Hospitales invertirà, en els pròxims dos anys, més d'11 milions d'euros en la remodelació de les instal·lacions de l' Hospital HM Delfos de Barcelona , amb l'objectiu de convertir-lo en un referent dins la sanitat privada a la ciutat. Aquesta renovació s'emmarca dins del pla director d'HM Delfos dotat amb 30 milions d'euros, que també contemplen adquirir tecnologia sanitària d'última generació i la incorporació d'equips de professionals sanitaris."Aquestes inversions serviran per situar l'hospital com a punta de llança del projecte assistencial en la xarxa que HM Hospitales desenvoluparà a Barcelona i que s'anirà concretant en els pròxims mesos amb la incorporació de nous centres", ha assegurat el director territorial del grup a Barcelona, Joan Sala.La renovació començarà per la totalitat del bloc quirúrgic amb 11 quiròfans nous, dos dels quals seran integrats i això facilitarà la seva incorporació en la història clínica electrònica del pacient i la realització de videoconferències, entre altres. També s'incorporarà una nova sala de radiologia intervencionista i el servei d'urgències actualitzarà tecnològicament l'espai. La remodelació d'instal·lacions també afectarà el servei de laboratori.

