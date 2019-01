Set detinguts per presumptes irregularitats en la gestió de l'aigua a València

s'hauria malversat una quantitat que podria ascendir a 24 milions d'euros derivats de la constitució de la societat mixta Aigües de Sagunt S.A Foto: Adrià Costa

Agents de la Policia Nacional, adscrits a la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), han detingut set persones, tres d'elles a la ciutat de València i la resta a Sagunt i Bétera (València), Torrefarrera (Lleida) i Archena (Múrcia), per suposades irregularitats en la gestió de l'aigua a Sagunt i on s'hauria malversat una quantitat que podria ascendir a 24 milions d'euros derivats de la constitució de la societat mixta Aigües de Sagunt S.A.Segons ha informat la policia en un comunicat, els detinguts, vinculats amb els fets investigats quan van ostentar càrrecs de Responsabilitat a l'Ajuntament de Sagunt i en Aigües de València, se'ls atribueix una presumpta participació en delictes de prevaricació administrativa, falsedat documental i malversació de cabals públics, en el marc de l'operació Flotador, uns fets pels quals se segueixen ja unes diligències prèvies al jutjat d'Instrucció número 4 de Sagunt.La investigació deriva d'unes presumptes irregularitats en el concurs convocat pel consistori valencià per a la selecció d'un soci privat en la constitució d'una societat d'economia mixta, juntament amb l'Ajuntament, per a la gestió del cicle integral de l'aigua a Sagunt.Com a conseqüència del desenvolupament i execució del concurs de selecció del soci privat, es va constituir l'any 2009 la societat mixta Aigües de Sagunt S.A., els socis participatius són l'Ajuntament (51 per cent) i la llavors entitat Aigües de València SA (49%), que va resultar adjudicatària de la licitació.Segons la policia, la quantitat presumptament malversada podria ascendir a 24 milions d'euros, quantitat que es correspon amb la valoració econòmica de la concessió de l'aigua, que consta en l'expedient del concurs de selecció de l'Ajuntament de Sagunt i que, en definitiva, "hauria de ser l'import rebut en les arques municipals".No obstant això, la situació econòmica de l'Ajuntament de Sagunt, derivada de l'expedient per a l'adjudicació de la concessió de l'aigua i la gestió correspon a Aigües de Sagunt SA, "es va materialitzar en l'existència d'un préstec participatiu d'aproximadament 12.500.000 euros a favor d'Aigües de València S.A., i una absència d'ingrés de l'import restant fins als 24 milions d'euros" assenyalats.El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, havia confirmat l'existència d'una operació oberta en relació amb aquests fets amb diversos registres i detinguts, entre ells ex càrrecs públics en relació amb presumptes irregularitats en la gestió de l'aigua a la localitat.El jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Sagunt (València) va posar en marxa el 2016 l'anomenada operació Flotador, per presumptes irregularitats en les adjudicacions de contractes en diverses àrees del consistori saguntí, en l'època en la qual estava al capdavant l'Ajuntament l'exalcalde i actual diputat del PP a les Corts, Alfredo Castelló.La investigació afectava fins a onze regidors i exregidors de les dues últimes legislatures per presumptes delictes de suborn i prevaricació. Ja llavors, l'octubre d'aquest any, es va informar de registre, per ordre de la instructora, en diverses dependències municipals i les oficines de sis empreses: tres seus municipals a Sagunt i Port de Sagunt, les oficines d'Aigua de València a la localitat ia la capital i les seus d'altres quatre empreses.L'Ajuntament de Sagunt ha avançat aquest dimarts que es personarà en el procés judicial corresponent si es confirmen les suposades irregularitats en la gestió de l'aigua del municipi per les quals han estat detingudes set persones i amb les que s'hauria malversat una quantitat que podria ascendir a 24 milions d'euros.Així ho ha indicat, a través d'un comunicat la delegada d'Aigües en aquesta localitat, Roser Mestre, després de conèixer l'operació portada a terme per agents de la Policia Nacional adscrits a la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) i les esmentades detencions, que s'han produït a les ciutats en qüestió."Es tracta, suposadament, d'una investigació sobre una sèrie de delictes de naturalesa econòmica que afecta greument la imatge de tota gestió pública, creant una mena de paraigua que sembla generalitzar-se entre la població", ha assenyalat Mestre, que ha expressat el "més absolut rebuig" del consistori al que ha considerat "menyspreables conductes".L'edil ha subratllat que "en cas de provar certes per part de l'àmbit judicial", l'administració local de Sagunt farà efectiva la seva "aposta més ferma" per personar-se en el corresponent procés i "per oficiar un expedient d'interpretació dels plecs de l'adjudicació de l'aigua fins a les últimes conseqüències".Mestre ha afirmat que la delegació d'Aigües col·laborarà amb la investigació policial i judicial, "apostant per depurar absolutament i sense fissures totes les responsabilitats que es vegin implicades"."Cal recordar que des del primer moment hem mantingut una postura contundent i fiscalitzadora amb Aigües de Sagunt per la nostra part i que es traslladarà a la Comissió especial de l'Aigua per al seu debat i presa de decisions. Des de la delegació apostarem per prendre tantes mesures com siguin necessàries per aclarir l'assumpte ", ha insistit la regidora.Per la seva banda, l'alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha reunit a partir de les notícies sobre les detencions a la Junta de Portaveus de l'Ajuntament per tal de tractar aquest assumpte. El primer edil ha lamentat aquestes notícies i ha precisat que el consistori no té "una comunicació oficial", pel que els seus components "no sabem res dels detalls de l'operació", segons ha informat en un comunicat."Ni coneixem la causa, ni la identitat de les persones detingudes. Lamentem els fets i demanem que s'aclareixin el més aviat possible per a la bona imatge de la nostra ciutat. Esperem que tot es resolgui de manera positiva per a tothom", ha manifestat Fernández. El responsable municipal ha afegit que els portaveus municipals presents a la junta també han afirmat que no tenen cap notificació, ni oficial, ni extraoficial de l'operació que ha portat a les set detencions.

