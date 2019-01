La CUP acusa el Govern d'alimentar la «desmobilització» a les portes del judici de l'1-O

"Desmobilització, generar falses expectatives i no donar resposta a les classes populars". Això és el que està fent, segons la CUP, el Govern de Quim Torra a les portes del judici de l'1 d'octubre. Els anticapitalistes han lamentat el que consideren una falta de resposta de l'executiu català davant la crisi democràtica, econòmica i nacional i defensen que en cap cas l'arrencada del judici es pot produir en un escenari que no sigui de "màxima mobilització" per aturar el país.La portaveu parlamentària d'ERC, Anna Caula, ha replicat als cupaires que els republicans sí que estan d'acord amb una mobilització que entenen que ha de ser "col·lectiva i unitària" per reivindicar la "injustícia" d'aquest judici.Els cupaires consideren que és incomprensible que hi hagi dirigents d'ERC i del PDECat que en aquests moments estiguin debatent sobre si s'han de tramitar els pressupostos generals de l'Estat. "Com es plantegen emparar aquest govern? Estan per apuntalar els que no reconeixen el dret a l'autodeterminació o per avançar en la construcció de sobiranies? És absolutament incomprensible", ha dit el diputat Vidal Aragonès.El dirigent també ha considerat que situar el diàleg en la centralitat de les peticions de l'independentisme és una "falsa il·lusió" perquè Pedro Sánchez ja ha deixat clar que no pensa negociar sobre el dret a l'autodeterminació. Cal, ha defensat Aragonès, aconseguir la màxima mobilització perquè "la persecució política no ha de ser una normalitat" i fer del judici "un bumerang en el qual jutgem l'estat espanyol i totes les seves actuacions antidemocràtiques".La CUP també ha denunciat la passivitat amb la qual consideren que actuen els Mossos davant l'extrema dreta. Vidal Aragonès ha lamentat que la policia catalana no actués el passat cap de setmana contra els grups ultres que van agredir activistes en defensa dels presos polítics a la plaça Tetuan i que a l'Hospitalet carreguessin contra els manifestants antifeixistes que protestaven contra un acte de Vox. Les protestes del moviment feminista a Andalusia, ha subratllat, "marquen el camí per combatre l'extrema dreta".

