FGC allargarà la línia del Llobregat des de plaça Espanya fins a Gràcia a partir del 2020

Un tren de la xarxa de FGC. Foto: FGC.

La línia R5 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre Manresa i la Plaça Espanya de Barcelona, que a partir del Baix Llobregat comparteix recorregut amb la línia R6 d'Igualada, i amb l'S8 des de Martorell, allargarà el seu recorregut fins a Gràcia en un projecte que està previst que es comenci a licitar el 2020 , segons ha informat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en una visita als treballs que s'estan duent a terme sota la confluència dels carrers Balmes i Rosselló, i en què s'està eixamplant l'andana de l'estació de Provença en sentit Sarrià i Vallès L'enllaç entre les estacions de Plaça Espanya i Gràcia a Barcelona permetrà, també, la unió de la línia del Baix Llobregat-Anoia, per on transiten els trens de Manresa, i la del Vallès entre les dues estacions. La Generalitat té previst presentar aquest projecte en el transcurs de l'any 2019.Actualment, la línia R5 de Manresa -i les R6 i S8- finalitzen el seu recorregut a la plaça Espanya de Barcelona, des d'on els usuaris han de fer transbordament a Metro o la xarxa d'autobusos per arribar al centre de Barcelona i a altres punts de la capital catalana. Amb la unió de les dues línies, la Generalitat pretén comunicar directament dues zones tan poblades com són el Vallès Occidental amb el Baix Llobregat, tot allargant l'entrada a la ciutat, també, del Bages i l'Anoia.El conseller ha assegurat que a la Generalitat se li plantegen més "reptes de futur", com les obres d'actualització en la línia del Vallès, amb l'entrada en funcionament de nous trams de Terrassa i Sabadell; de 15 nous trens de manera progressiva -a partir del 2020- que fixaran la freqüència de pas entre Sant Cugat i Barcelona en 2,5 minuts.

