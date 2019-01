Juanma Moreno adverteix que s'oposarà «frontalment» als «privilegis» de Catalunya

També ha assegurat que no pensa renunciar a parlar amb Vox durant aquest mandat i ha demanat a l’oposició que tingui ara "respecte institucional" perquè "qui ha marcat aquest nou temps són els andalusos". Ha avançat que aprovarà ja un decret llei per eliminar els ens que es considerin “innecessaris” i un projecte de llei de subvencions a entitats.El candidat a la presidència també ha avançat que posarà en marxa de manera immediata els tràmits per eliminar l’impost de successions i la rebaixa del tram autonòmic de l’IRPF, així com la creació d’una oficina per denunciar la corrupció i mesures per “donar resposta” a les necessitats del camp andalús.Moreno també ha fet referència al seu discurs a algunes de les peticions de Vox. En aquest sentit, ha demanat treure del debat polític qüestions com "la violència de gènere". Ha afirmat que cal abordar la problemàtica "sumant" i "corregint el que no funciona", a més de fer possible que "totes les víctimes estiguin protegides". "Sempre hem estat amb els més dèbils i així seguirà sent", ha dit.En aquest marc, també ha promès crear una Llei de suport a la Família, i iniciatives per a la protecció de la cultura popular a Andalusia, sense citar directament les curses de toros. També ha propugnat una equiparació del sou del personal sanitari i docent respecte al d'altres territoris.