Forn nega que hi hagués un comandament polític dels Mossos durant l'1-O

La defensa de Joaquim Forn demanarà la seva absolució i articularà la defensa la Suprem en tres línies d'argumentació, segons l'escrit a què ha tingut accés TV3 . La primera, per dir que Forn no va prendre part en les decisions polítiques i que no va canviar càrrecs d'Interior després de substituir Jordi Jané. Tampoc va fer cap canvi per aconseguir que els Mossos contribuïssin a l'objectiu polític de la independència.La segona, per assegurar que en els desplegaments policials de la tardor del 2017: el 20 de setembre, ell no va prendre cap decisió tècnica i el dispositiu de l'1-O va rebre el vistiplau de la Fiscalia i del cap de l'operatiu de la policia espanyola, Diego Pérez de los Cobos. I la tercera línia de defensa, serveix per negar la rebel·lió. En aquest punt, es pregunta si, tal com s'afirma en l'acusació, hi havia perill d'insurrecció violenta, perquè l'Estat no va decretar l'estat de setge.En l'escrit de defensa, Forn també rebat l'acusació de la Fiscalia per acusar-los de rebel·lió i critica que no s'acceptin proves de les defenses. En aquest sentit, s'afirma que els atestats de la Guàrdia Civil i la policia espanyola són esbiaixats i parcials.La defensa de Forn també demana que declarin els caps policials dels Mossos i de les forces de seguretat espanyoles, el coronel Pérez de los Cobos, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i l'expresident Carles Puigdemont.

