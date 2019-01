La Cecot lamenta que els pressupostos de l'Estat «no impulsin reformes estructurals»

La patronal Cecot ha expressat, reiteradament, la necessitat de diàleg i debat entre els polítics i els representants dels agents econòmics per tal de poder desenvolupar polítiques que contemplin el bo i millor de totes i cadascuna de les visions de la societat per fer avançar el país de manera consensuada. Des de la patronal vallesana es considera que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2019 "posen l’èmfasi en la despesa social però no impulsen reformes estructurals que garanteixin la sostenibilitat del sistema a futur".Posant per davant la recent reclamació de la Cecot sobre la necessitat de comptar amb uns pressupostos, tant en l'àmbit estatal com en l'àmbit de Catalunya, per poder mantenir i impulsar l'activitat empresarial i econòmica, la proposta de PGE presentada per la ministra Montero al Congrés dels Diputats "no incideixen en el canvi estructural de determinades polítiques que les facin viables en el temps i corregeixin les ineficiències de l'actual sistema, com per exemple el sistema de cotitzacions o el de pensions"."El deute públic continua sent excessiu i confiar-ho tot al creixement econòmic és un error", afirma Antoni Abad, president de la patronal. "Què passarà d'aquí a dos o tres anys? On són les mesures estructurals que ho han de fer viable?", afegeix.Tenint en compte que es fa una passa endavant per al debat dels PGE, la Cecot insisteix en què polítics i representants empresarials puguin establir un diàleg fluid, constant i discret que doti de realisme els objectius dels PGE en les inversions que tinguin efecte directe sobre la competitivitat empresarial. Aquesta relació continuada facilitaria, per exemple, la priorització en la inversió d'infraestructures d'acord amb el retorn de cadascuna d'elles, argumenten des de la patronal. "I no ens trobaríem, un cop més, amb un teixit empresarial incrèdul davant la proposta d'inversió en infraestructures en els PGE per al 2019", continua.Tanmateix, des de la patronal catalana es considera que la despesa en infraestructures continua sent baixa i la seva distribució territorial força perjudicial per Catalunya, analitzades les liquidacions pressupostàries de la darrera dècada.Segons la Cecot, Espanya encara viu de la renda d'uns costos energètics mundials baixos i d'un cost de finançament subsidiat. Espanya absorbeix el 30% de tot el crèdit del Banc Central Europeu i en el moment que reajustin la seva política expansiva, Espanya tindrà moltes dificultats per tornar els crèdits. "Cal doncs implementar ja reformes estructurals que ens assegurin la sostenibilitat del sistema en un futur pròxim", conclou Abad.

