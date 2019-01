Cs esquiva definir Vox com a extrema dreta i acusa Torra de «racista i xenòfob»

És Vox un partit d'extrema dreta? Ciutadans esquiva de totes les maneres possibles definir d'aquesta manera la formació de Santiago Abascal, que aquest dimecres serà clau per permetre un govern de PP i Cs a Andalusia. La líder del partit taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, ha preferit considerar els dirigents de Vox com a "populistes" tot argumentant que no li agraden les "etiquetes" i que ara és el terme "nacionalista" el que millor defineix certs moviments. Amb tot, no ha tingut tants dubtes a l'hora de definir el president de la Generalitat, Quim Torra, de "racista, xeonòfob i supremacista" tot recordant els articles que ha escrit durant la seva trajectòria.Preguntada per si Vox era un partit que es pot definir amb els tres mateixos adjectius que ha dedicat a Torra, Arrimadas ha tornat a insistir en la definició de "populistes" sense anar més enllà. I és que la suma a Andalusia incomoda, i molt, a Ciutadans, que insisteix que no ha pactat ni pactarà amb el partit d'Abascal. "Nosaltres només hem Amb populistes i separatistes no volem formar govern", ha deixat anar, tot insistint que el seu és un partit europeista que vol anar, per exemple, amb Macron a Europa.En el seu exercici de desmarcar-se de Vox, Inés Arrimadas també ha afirmat que aquest partit haurà de donar explicacions pel seu finançament. De fet, ha argumentat que a Andalusia els socialistes podrien haver fet una "abstenció responsable", sobretot després d'haver-se abstingut l'any 2016 a la investidura de Mariano Rajoy. "El partit socialistes està molt rabiós perquè els andalusos a les urnes li han pres el seu cortijo", ha etzibat.Arrimadas també ha carregat contra el "tour de les mentides de Torra pels Estats Units" i han demanat saber el cost del viatge. Un cop més, ha lamentat que el president Pedro Sánchez estigui posant "la catifa vermella" perquè els independentistes parlin malament d'Espanya i els estigui "blanquejant" perquè li aprovin els pressupostos.Ciutadans ha demanat també la compareixença de Pau Villòria, responsable del comissionat d'estudi dels efectes del 155 i que aquest dimarts ha comparegut a la comissió d'investigació. Demanen que doni explicacions per cobrar 112.000 euros i de formar part del "club de vividors del procés".

