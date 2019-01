La peculiar batalla veïnal entre Robbie Williams i el guitarrista de Led Zeppelin

Robbie Williams i Jimmy Page, exguitarrista del grup Lez Zeppelin, viuen un al costat de l'altre al barri Holland Park de Londres. La seva relació veïnal, però, no es podria qualificar, precisament, com a tranquil·la i amable. Els conflictes entre veïns són tan antics com l'espècie humana i el xoc entre Williams i Page té tots els ingredients de gran serial.L'excantant de Take That i un dels fundadors de la famosa banda britànica de hard rock tenen un litigi obert per unes obres. Williams va aconseguir un permís per construir una piscina al soterrani, però Page s'hi ha negat en rodó tot argumentant que les obres poden danyar l'estructura de la seva mansió, que data del 1875. Segons ha informat la BCC , en una queixa formal presentada a l'Ajuntament del districte de Kensington i Chelsea de la capital del Regne Unit, s'acusa el cantant de posar cançons de Pink Floyd, Black Sabbath i Deep Purple a tot drap per turmentar Page. En el també escrit també es detalla que Williams se sol disfressar amb una "perruca de cabells llargs" i un coixí sota la camisa per fer befa de la "panxa cervesera del músic i company de Page, Robert Plant".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)