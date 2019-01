El Govern tancarà aquesta setmana les reunions sectorials amb els comuns pels pressupostos

▶#Portaveu @elsa_artadi: "si @sanchezcastejon no té voluntat en trobar una solució política i amb un diàleg efectiu que respecti els drets dels catalans, no es poden aprovat els pressupostos de l’estat i la probabilitat que es tramitin és molt baixa” pic.twitter.com/vRMZrAA5PM — Govern. Generalitat (@govern) 15 de gener de 2019

▶#Portaveu @elsa_artadi: “L’estratègia preveu acabar el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica per connectar totes les capitals de comarca el 2020 i tots els municipis de més de 50 habitants, el 2023” pic.twitter.com/CuNvQTIvwp — Govern. Generalitat (@govern) 15 de gener de 2019

El Govern preveu tancar aquesta setmana les "reunions sectorials" celebrades amb els comuns de cara a la negociació dels pressupostos de la Generalitat i espera poder celebrar una trobada "de conclusions" o de "síntesi" capitanejada pel vicepresident Pere Aragonès al llarg dels propers dies. En aquests termes s'ha expressat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en la roda de premsa posterior al consell executiu. "Hem de veure quant hem avançat en aquesta negociació", ha indicat.Catalunya en Comú Podem va instar Aragonès a eliminar les bonificacions de l'impost de successions, però el vicepresident, en un document amb diverses propostes fiscals avançat per NacióDigital la setmana passada , va replicar plantejant reduir aquestes bonificacions per recaptar entre 15 i 40 milions més. En la proposta de l'executiu no s'hi contemplen canvis en l'impost de patrimoni ni en l'IRPF, malgrat que els comuns volen apujar aquest tribut al 2% de rendes més altes.El Govern, però, argumenta que la recaptació extra seria molt limitada, que prefereix gravar les rendes del capital -cosa que fan els impostos estatals- i que la repercussió de la mesura arribaria al cap de dos anys -és l'Estat qui liquida l'IRPF i, després, transfereix a les comunitats la seva part via pressupostos-. Per contra, el document, reclamat pels comuns i lliurat a mitjans de desembre, sí que planteja canvis en successions i en la fiscalitat mediambiental.La reunió del Govern d'aquest dimarts, arran del viatge oficial de Quim Torra als Estats Units, ha estat liderada per Pere Aragonès. Una de les qüestions que ha fet públiques Artadi és que ella i el vicepresident es desplaçaran aquest dijous a Madrid per reunir-se amb la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, per abordar el diàleg amb la Moncloa i preparar la futura cimera entre executius , també prevista per aquest mes de gener. El Govern hi viatja amb una proposta sota el braç: una taula de negociació estable amb mediadors neutrals que permeti trobar una solució política al conflicte.La trobada arriba just quan l'independentisme està -de moment- tancat a l'hora de tramitar els pressupostos generals de l'Estat. "La possibilitat que es tramitin és molt baixa", ha assenyalat Artadi, que ha indicat que el desig seria permetre'n el debat perquè això voldria dir que Pedro Sánchez hauria posat damunt la taula una solució política per a Catalunya. La reunió de dijous, en tot cas, és "preparatòria" de cara a una futura cimera, i la idea és establir mecanismes permanents per al diàleg.Al llarg dels últims dies els contactes telefònics entre Artadi, Aragonès i Calvo han estat constants, i la voluntat és "avançar" en el diàleg, superar els "esculls" i aconseguir que la relació no sigui tan "escassa" com fins ara. En tot cas, però, la Moncloa ja ha dit que no pensa posar en marxa cap taula de negociació política com li demanen no només des del Govern, sinó també des dels grups parlamentaris del PDECat i d'ERC.Una de les decisons que ha pres el Govern és l'estratègia de connectivitat del país amb la voluntat de fer arribar la fibra òptica al conjunt dels municipis el 2023. Es tracta, a banda, de tenir presència als municipis de més de 50 habitants. El departament de Polítiques Digitals i Administració Pública està completant el desplegament de fibra a través del projecte Xarxa Oberta de Catalunya (XOC). Per completar el desplegament caldrà estendre 4.160 quilòmetres més de xarxa addicional en els propers tres anys.D'altra banda, l'executiu ha aprovat un "nou model de relació més àgil" entre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). Inclou un sistema de repercussió de la despesa dels serveis TIC dels diferents depatrtaments i ens del sector públic de la Generalitat basat en els principis de "transparència i traçabilitat" de totes les despeses. Permetrà, segons el Govern, "agilitzar la tramitació administrativa" i una millora en la planificació dels projectes sobre tecnologies de la comunicació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)