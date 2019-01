El Trufforum convertirà Vic en la capital internacional de la tòfona

Camps, Barniol, Erra, Puigdollers i Gelabert, durant la roda de premsa de presentació. Foto: ACN

Un dels plats que ha preparat Ignasi Camps: mantega de tòfona. Foto: ACN

El Trufforum convertirà Vic en la capital de la tòfona silvestre del 25 al 27 de gener. És la primera vegada que aquest certamen arriba a Catalunya, on posarà en contacte el sector professional per divulgar-ne els seus valors i cultura. "El Trufforum neix amb la voluntat i l'objectiu de fer la tòfona accessible a tothom", explica Isaac Gelabert, coordinador d'un certamen que se celebrarà al recinte del Sucre de la capital osonenca.La directora general de Forest d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Montse Barniol, destaca que "Catalunya és un gran productor de tòfona". Per això, "ens hem de preocupar dels ecosistemes forestals i dinamitzar els seus productes". En aquest sentit, Barniol remarca que un dels objectius del departament és l'aposta pels "productes que diversifiquen l'economia rural, com són les tòfones, els bolets o les plantes aromàtiques". "Són grans oportunitats per mantenir la població arrelada al territori", afegeix.Juntament amb Espanya i França, "ens estem posicionant internacionalment perquè cada vegada la tòfona sigui més coneguda". I una manera de conèixer aquest producte al públic general és la gastronomia. La directora de Forest explica que durant el congrés també es presentarà el pla estratègic de la tòfona amb els objectius a mitjà i a llarg termini. "Parlem d'un producte delicat amb un sector molt atomitzat". Per això cal dinamitzar-lo per tal que la gent "s'atreveixi amb el producte, hi hagi un augment de la demanda i sigui una aposta pel món rural".El Trufforum Vic 2019, que també vol dinamitzar el sector agroalimentari i agrari emergent com és el conreu de la tòfona, coincideix amb una bona temporada del fong. Segons organitzadors i col·laboradors, és un molt bon any a diferència de l'anterior. El preu oscil·la entre els 180-200 euros al quilo.El cuiner i prescriptor de tòfona Ignasi Camps remarca que "Osona i Vic fa anys que destil·len tòfona". En aquest sentit, apunta que el col·lectiu Osona Cuina , en el qual pertany, van ser impulsors dels primers mercats o dels menús que fan a les seves cartes durant l'hivern amb aquest producte. Tot i l'aposta, "Osona i Vic ha de fer un pas endavant en pedagogia: que es pugui introduir la cultura de la tòfona a les botigues, escoles i alguns restauradors". I d'aquesta manera "convertir la comarca amb la capital de la tòfona silvestre del país".L'alcaldessa de Vic Anna Erra remarca que el producte protagonista de la fira "aporta valors de proximitat, qualitat i sostenibilitat". "Volem que Vic estigui al mapa de la gastronomia i promoció econòmica", explica Erra, remarcant l'abast internacional del certamen.Per la seva banda, el president de la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic vinculat a la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Puigdollers, explica que la llotja de Vic és l'única de la península amb preus de venda de tòfona públics i que per això és un referent en països com França.En aquest sentit, destaca que des del 2015, la Cambra ha organitzat jornades sobre aquest producte, tot i que enguany hi ha ponents d'arreu. "El Trufforum serà un rellançament per tot el que representa la tòfona", concloïa. La primera edició es va celebrar a Saragossa, la segona l'acollirà Vic, i la tercera es farà a la Xina.El certamen està dividit en dos grans eixos: la part expositiva i el programa d'activitats . Pel que fa a la part expositiva fa referència al "Market Trufforum, experiències i productes trufats", un espai per trobar productes trufats artesans i d'altra qualitat, o les propostes turístiques entorn aquest producte; i el Mercat de la tòfona, en què s'hi vendrà aquest preuat producte.La resta d'activitats van des de ponències a càrrec d'agents internacionals adreçades a professionals del sector; una aula de la tòfona per conèixer i tastar el producte; un espai d'exposició del fong; o un auditori amb cuiners com Nandu Jubany, Quim Casellas o Ignasi Camps. Entre les activitats destaquen les degustacions amb tòfona a través del col·lectiu Osona Cuina a preus populars o el Campionat de Catalunya de gossos tofonaires a la plaça Major de Vic amb 10 equips participants.Totes les activitats són gratuïtes excepte l'accés a l'Aula de Tòfona que té un cost de 4 euros. El certamen està organitzat per l'Ajuntament de Vic, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Diputació de Barcelona, la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic de la Cambra de Comerç de Barcelona, l'European Mycological Institute i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).

